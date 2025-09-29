Phụ công Vũ Ngọc Hoàng trở lại ở vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Phụ công Vũ Ngọc Hoàng đã trở lại tập luyện chuyên môn tại Ninh Bình lúc này. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nam Hà Nội cho biết, Vũ Ngọc Hoàng đã có sức khỏe tốt, đủ điều kiện tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 bắt đầu vào tháng 10.

Tại giai đoạn thứ nhất, Vũ Ngọc Hoàng không thể ra sân thi đấu do gặp chấn thương. Cầu thủ phụ công này là 1 trong những gương mặt quan trọng của bóng chuyền nam Hà Nội. Vì thế, sự vắng mặt của Ngọc Hoàng tại giai đoạn thứ nhất khiến đội bóng không có kết quả cao nhất và tạm đứng cuối bảng với 5 trận thua.

Hiện tại, Vũ Ngọc Hoàng tập luyện tại Ninh Bình cùng đội nam Hà Nội sẵn sàng thi đấu. Tay đập này từng là 1 trong những phụ công góp mặt tại đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, giành nhiều thành tích cao.

Vũ Ngọc Hoàng đã chấn thương gãy xương vùng cổ tay khi thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 (trận Hà Nội gặp VLXD Bình Dương). Sau giải trên, Vũ Ngọc Hoàng không dự giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Trong giai đoạn thứ 2 của mùa giải, Vũ Ngọc Hoàng trở lại thi đấu khi hồi phục chấn thương. Tuy nhiên tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025, Vũ Ngọc Hoàng chấn thương nên không đủ thể lực thi đấu.

Mục tiêu quan trọng của đội bóng chuyền nam Hà Nội là trụ hạng tại giải đấu năm nay. Đội bóng này sẽ gặp Thể Công Tân Cảng và Tây Ninh ở 2 trận còn lại vòng bảng tại giai đoạn 2. Dự kiến, Vũ Ngọc Hoàng sẽ được trở lại sân thi đấu chính thức.

MINH CHIẾN