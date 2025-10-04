Vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025: Nguyễn Thị Bích Tuyền được đăng ký làm săn sóc viên đội Ninh Bình

16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 đã nộp đủ đăng ký sơ bộ tới Ban tổ chức trước khi có danh sách cuối cùng tại phiên họp kỹ thuật.

Cầu thủ Bích Tuyền dự kiến đảm nhiệm vai trò săn sóc viên của đội nữ Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khi ngôi sao làm... săn sóc viên

Sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ hướng vào đội chủ nhà nữ Ninh Bình sau HLV Thái Thanh Tùng và ban huấn luyện đăng ký sơ bộ tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền ở vai trò săn sóc viên. Theo chia sẻ của đại diện đội bóng, Bích Tuyền gặp chấn thương cơ bụng thời gian qua nên việc đưa cầu thủ vào thành phần ban huấn luyện với vai trò săn sóc viên là phù hợp.

Tuy nhiên, mọi người đều hiểu hiện tại là giai đoạn chuẩn bị lực lượng cuối cùng. Danh sách sơ bộ mới có ý nghĩa 50% về đăng ký. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại phiên họp kỹ thuật với sự tham dự của tất cả các đội. “Thời điểm họp kỹ thuật, ngày 6-10, là lúc xác định danh sách 14 cầu thủ chính thức của từng đội. Các đội vẫn có thể thay đổi VĐV ngoại trong phiên họp này trước khi thi đấu chính thức”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết.

Năm 2024, trường hợp phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã là minh chứng rõ nhất. Khi đó, Ngọc Hoa được đăng ký vai trò trợ lý HLV trong danh sách sơ bộ của đội nữ VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên tại phiên họp kỹ thuật trước khi thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024, Ban huấn luyện đội bóng này bất ngờ đưa cô vào danh sách 14 cầu thủ chính thức. Sau đó, đội VTV Bình Điền Long An đã vô địch quốc gia.

Đội VTV Bình Điền Long An thay đổi nhiều nhất

HLV Ngọc Hoa sẽ không thi đấu như tại giai đoạn thứ nhất của mùa giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở danh sách sơ bộ được 16 đội đăng ký, đội đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An có thay đổi đáng kể nhất tại giai đoạn 2. Đây là đội bóng duy nhất thay HLV trưởng sau giai đoạn thứ nhất giải đấu. Hiện tại, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm trách vai trò này. Ngoài ra, chủ công Trần Thị Thanh Thúy không tham dự do sang Nhật Bản dù giai đoạn thứ nhất cô là cầu thủ chủ lực giúp đội bóng tạm giữ vị trí nhì bảng nữ lúc này.

Một số thay đổi được chú ý trong lực lượng nội binh có thể kể tới việc Đặng Thị Hồng (Ngân hàng Công Thương) đã không được thi đấu dù đã góp mặt tại giai đoạn thứ nhất. Chủ công Trần Tú Linh (Hóa chất Đức Giang) không thi đấu do trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật chấn thương trong khi cầu thủ chuyền 2 Nguyễn Linh Chi (Binh chủng Thông tin) cũng vắng mặt để nhường chỗ cho gương mặt trẻ Lại Khánh Huyền.

Trong các đội nam, đội đương kim vô địch nam Biên Phòng MB giữ nguyên đội hình từng tham dự giai đoạn thứ nhất để tiếp tục thi đấu giai đoạn 2. Đội Công an TPHCM đã bổ sung cựu tuyển thủ quốc gia Giang Văn Đức vào đội hình giai đoạn 2. Tại giai đoạn thứ nhất, Giang Văn Đức là thành viên ban huấn luyện đội bóng chuyền nam Ninh Bình.

Đội nữ TPHCM sẽ sử dụng các cầu thủ nội trong giai đoạn 2 lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Đội nữ TPHCM gần như chắc chắn sẽ không tăng cường ngoại binh tại giai đoạn 2. Trong danh sách sơ bộ gởi tới Ban tổ chức, HLV Trần Hiền không điền tên ngoại binh mà chỉ có các VĐV nội. Nếu không đăng ký ngoại binh tại phiên họp kỹ thuật ngày 6-10, đây sẽ là đội bóng duy nhất không có ngoại binh tại giai đoạn 2 giải năm nay.

MINH CHIẾN