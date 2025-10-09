Bóng chuyền

Lịch thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ngày 9-10

SGGPO

Các trận đấu của giai đoạn 2 (vòng 2) giải vô địch quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tại ngày 9-10.

Ngân hàng Công Thương tiếp tục thi đấu tại lượt trận thứ 3 của giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ngân hàng Công Thương tiếp tục thi đấu tại lượt trận thứ 3 của giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay là ngày thi đấu thứ 3 của vòng 2. Ban tổ chức tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu với các đội nam, nữ.

Đáng chú ý trong ngày là cuộc tranh tài giữa đội nam Sanest Khánh Hòa và đối thủ Đà Nẵng. Trận đấu mang ý nghĩa quyết định tới suất vào vòng chung kết của 2 đội bóng. Sanest Khánh Hòa đang là đương kim á quân quốc gia vẫn nỗ lực giành kết quả cao nhất tại giải năm nay. Gánh nặng thành tích đang đặt trên đôi vai HLV trưởng Ngô Văn Kiều. Tuy nhiên, họ phải đạt được kết quả tốt trước Đà Nẵng thì mới đảm bảo được mục tiêu đề ra.

Đội Đà Nẵng đã đứng trong top 4 ở vòng 1. HLV Trần Viết Cường và các học trò hoàn toàn đủ khả năng thành công nếu chơi tốt.

Tại trận còn lại của nội dung nam, đội Thể Công Tân Cảng sẽ thi đấu với Hà Nội. Cầu thủ Hà Nội sớm xác định sẽ tranh suất trụ hạng. Vì vậy, kết quả trận đấu này không còn nhiều ý nghĩa với họ. Đội Thể Công Tân Cảng sẽ có sự tính toán hợp lý trong cuộc đối đầu không thật sự quan trọng này.

Về nội dung nữ, Hưng Yên sẽ gặp Binh chủng Thông tin trong khi Ngân hàng Công Thương gặp Thanh Hóa. Các đội Ngân hàng Công Thương và Binh chủng Thông tin đã chắc suất vào vòng chung kết nhưng tất cả vẫn cần chiến thắng để giữ thứ hạng nhằm chọn được đội tại bán kết cho mình. Trong khi đó, Thanh Hóa và Hưng Yên cũng sẽ chuẩn phong độ tốt nhất tại trận cuối vòng bảng của mình trước khi dự lượt đấu tranh trụ hạng.

Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 9-10:

12 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – Thanh Hóa (nữ)

14 giờ 30: Sanest Khánh Hòa – Đà Nẵng (nam)

17 giờ 30: Hưng Yên – Binh chủng Thông tin (nữ)

20 giờ 00: Thể Công Tân Cảng – Hà Nội (nam)

MINH CHIẾN

