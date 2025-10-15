Bóng chuyền Afghanistan trở lại đấu giải vô địch Trung Á

Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Afghanistan đã khởi hành đến Dhaka (Bangladesh) để tham dự Giải vô địch bóng chuyền khu vực Trung Á - dự kiến ​​diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28-10. Hãng thông tấn Pajhwok đưa tin.

Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Afghanistan tham dự Giải vô địch bóng chuyền khu vực Trung Á.

Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Afghanistan vừa kết thúc trại huấn luyện kéo dài 2 tháng rưỡi tại thủ đô Kabul, dưới sự giám sát của Liên đoàn bóng chuyền quốc gia Afghanistan (AVF), hoạt động dưới sự quản lý của Tổng cục Giáo dục Thể chất, Thể thao và Ủy ban Olympic Quốc gia. Trong một bài đăng trên Facebook, AVF cho biết đội tuyển đã rời Kabul vào sáng thứ Tư.

Trong bài phát biểu tại lễ xuất quân, ông Dad Mohammad Payinda Akhtari - Giám đốc các vấn đề Olympic - bày tỏ niềm vui khi thấy đội tuyển Afghanistan một lần nữa trở lại thi đấu quốc tế: “Tôi rất vui mừng khi các vận động viên của chúng tôi đại diện cho Afghanistan trên các đấu trường quốc tế và giương cao lá cờ của đất nước với niềm tự hào. Chúng tôi cầu nguyện cho thành công của các bạn và hy vọng các bạn sẽ trở về nhà với những thành tích to lớn”.

Giải vô địch sắp tới sẽ có sự góp mặt của các đội tuyển bóng chuyền nam đến từ 9 quốc gia Trung Á. Afghanistan sẽ có trận mở màn gặp Sri Lanka vào ngày 22-10… Tờ Kabul Times bình luận, sự tham gia này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của quốc gia này nhằm tăng cường sự hiện diện và khả năng cạnh tranh thể thao quốc tế.

