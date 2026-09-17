Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 20 ngày 17-9

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục chơi trận thứ 2 tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với mục tiêu giành thêm thắng lợi.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 trong ngày 17-9. Ảnh: VFV
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 trong ngày 17-9. Ảnh: VFV

Hôm nay 17-9, lượt trận thứ 2 môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20 tiếp tục diễn ra.

Sau thắng lợi dễ dàng 3-0 trước đội Qatar ở trân mở màn của Bảng D, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có tâm lý hưng phấn. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn thận trọng bước vào gặp đối thủ tiếp theo là đội Hongkong (Trung Quốc).

Thực chất, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ Việt Nam hiểu rõ lối chơi của đội Hongkong (Trung Quốc). Bởi lẽ, đội từng giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ này qua 2 lần đối đầu gần nhất năm nay tại AVC Cup 2026, Giải vô địch châu Á 2026. Nếu giữ được tinh thần ổn định, các tay đập nữ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành điểm số tốt.

Trận đấu giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Hongkong (Trung Quốc) sẽ diễn ra lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam).

Cùng ngày thi đấu tại Bảng D, đội nữ Hàn Quốc sẽ gặp Qatar vào lúc 11 giờ. Diễn ra cùng thời điểm trên sẽ có trận đấu giữa Philippines và Kazakhstan tại Bảng B.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thể được theo dõi 2 cuộc so tài diễn ra vào lúc 17 giờ, đội Thái Lan gặp Kyrgyzstan tại Bảng C và đội Indonesia thi đấu với Nepal (Bảng A).

Lịch thi đấu ngày 17-9:

11h00: Hàn Quốc – Qatar (Bảng D)

11h00: Kazakhstan – Philippines (Bảng B)

14h00: HongKong (Trung Quốc) – Việt Nam (Bảng D)

14h00: Đài Bắc Trung Hoa – Mông Cổ (Bảng C)

17h00: Kyrgyzstan – Thái Lan (Bảng C)

17h20: Indonesia – Nepal (Bảng A)

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

ASIAD 20 bóng chuyền lịch thi đấu bóng chuyền lịch thi đấu bóng chuyền ASIAD 20

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn