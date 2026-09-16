Cơ hội tìm lại vị thế cho bóng chuyền nữ

Hôm nay (16-9), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) ở Nhật Bản bằng trận ra quân gặp tuyển Qatar. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuấn Kiệt tạo đà tâm lý cho mục tiêu tiến sâu tại đấu trường châu lục.

Bài kiểm tra khắc nghiệt

Từ đầu năm 2026 đến nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự nhiều giải đấu như: AVC Cup, SEA V.Cup hay Giải vô địch châu Á. Dù tích lũy thêm kinh nghiệm, nhưng kết quả chưa như mong đợi cũng cho thấy đội vẫn còn hạn chế về sự ổn định và bản lĩnh ở các thời điểm quyết định. Vì thế, trận đấu với tuyển Qatar ở trận ra quân ASIAD 20 là bài kiểm tra khắc nghiệt cho quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng của toàn đội.

Tại vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt gặp tuyển Qatar, Hồng Công (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện thử sân tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (tỉnh Aichi, Nhật Bản). Ảnh: VFV

Với tương quan lực lượng hiện tại, Qatar và Hồng Công (Trung Quốc) được đánh giá là những đối thủ thấp hơn các cô gái Việt Nam. Dù rằng những năm gần đây, 2 đội tuyển này đã có những bước tiến đáng ghi nhận, song xét về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trình độ chuyên môn và bản lĩnh trận mạc, họ vẫn chưa thể sánh với đội tuyển Việt Nam.

Nếu thi đấu đúng khả năng, đại diện Việt Nam có nhiều cơ hội giành trọn 2 chiến thắng đầu tiên. Điều quan trọng nhất với các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là duy trì sự tập trung, tránh tâm lý chủ quan và sớm áp đặt thế trận ngay từ những điểm số đầu tiên.

Môn bóng chuyền nữ trong nhà tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 16 đến 22-9, quy tụ 14 đội tuyển. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam ra quân gặp Qatar ngày 16-9, sau đó đối đầu Hồng Công (Trung Quốc) ngày 17-9 và chạm trán Hàn Quốc ngày 18-9.

Hành trình đến với ASIAD 20 của đội tuyển Việt Nam cũng gặp không ít thách thức. So với đội hình từng làm nên lịch sử với hạng 4 tại ASIAD 19-2023, đội tuyển lần này chỉ còn giữ lại 4 gương mặt cũ gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa và Trần Thị Bích Thủy.

Khát vọng tái lập kỳ tích tốp 4 ASIAD

Trước ngày lên đường tham dự ASIAD 20, lực lượng đội với 12 tuyển thủ có sự xáo trộn khi chủ công Vi Thị Như Quỳnh phải rút lui vì lý do sức khỏe, trong khi Nguyễn Thị Uyên vắng mặt do chấn thương. Lưu Thị Huệ được bổ sung thay thế. Những thay đổi vào phút chót ít nhiều ảnh hưởng đến tính ổn định trong lối chơi, nhưng đồng thời mở ra cơ hội để các gương mặt còn lại khẳng định giá trị và đóng góp nhiều hơn cho tập thể.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, lối chơi của đội tuyển không có nhiều thay đổi, nhưng điểm quyết định là những tuyển thủ mới phải hoàn thiện mình để kịp bắt nhịp với các trụ cột.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tập trung khơi dậy khát vọng thi đấu của tuyển thủ, lấy lại nhiệt huyết cao nhất. Với tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã tham dự ASIAD là tất cả cùng hướng về mục tiêu thi đấu bằng phong độ và tinh thần cao nhất”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam muốn tái lập thành tích tốp 4 như kỳ ASIAD trước sẽ phải vượt qua Qatar và Hồng Công (Trung Quốc) và thắng cả Hàn Quốc để giành ngôi nhất bảng vào tứ kết. 3 năm trước, chiến thắng Hàn Quốc đã mở ra cánh cửa lịch sử cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đối thủ hiện tại đã có nhiều tiến bộ và từng đánh bại Việt Nam 3-1 tại Giải vô địch châu Á 2026.

Mục tiêu trước mắt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vượt qua vòng bảng để giành vé vào tứ kết. Xa hơn, vị trí trong nhóm 4-6 đội mạnh nhất được xem là chỉ tiêu khả thi. Song với tinh thần quyết tâm cùng khát vọng khẳng định vị thế, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có quyền mơ về một bất ngờ mới trên đất Nhật Bản.

NGUYỄN ANH