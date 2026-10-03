Tuyển thủ tiếp theo của đội nữ Thái Lan sang Việt Nam thi đấu

Vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch các CLB quốc gia 2026 tiếp tục có sự góp mặt của tuyển thủ Đội tuyển nữ Thái Lan là Warisara Seetaloed.

Tay đập Warisara từng thi đấu cho đội Ninh Bình năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ công Warisara Seetaloed là ngoại binh thứ 2 được đội nữ Ninh Bình đạt thỏa thuận thuê tăng cường thi đấu tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 từ ngày 14-10 tới 25-10 ở Vĩnh Long.

Warisara Seetaloed là 1 trong những gương mặt trẻ có chuyên môn tốt của bóng chuyền nữ Thái Lan hiện tại. Năm nay, cô giành tấm HCĐ tại ASIAD 20 ở Nhật Bản. Ngoài ra, Warisara Seetaloed cùng Đội tuyển nữ Thái Lan giành ngôi vô địch giải SEA V.Cup 2026 và Giải vô địch châu Á 2026.

Tay đập sở hữu chiều cao 1m76, có khả năng bật đà tấn công trên 2m85. Warisara Seetaloed đã được thử sức tại đấu trường quốc tế Volleyball National League 2026.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng sang Việt Nam thi đấu của Warisara Seetaloed không được tiết lộ. Năm 2024, ngoại binh này từng thi đấu cho đội nữ Ninh Bình và giành HCĐ tại Giải vô địch quốc gia.

Đội nữ Ninh Bình chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng thành công tại Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 sau khi có kết quả không khả quan vòng 1 với 3 thắng, 4 thua. Hiện tại, đội Ninh Bình tạm đứng hạng 5.

Đội bóng không có chủ công đội trưởng Nguyễn Thị Uyên tham dự vòng 2 do gặp chấn thương dây chằng đầu gối. Tuy nhiên, HLV trưởng Thái Thanh Tùng được bổ sung 2 ngoại binh là Paskova (Bulgaria) và Warisara Seetaloed (Thái Lan) nên giữ được sự ổn định chuyên môn.

Trước đó, tuyển thủ Thái Lan Sasipaporn Janthawisut đã được xác nhận sẽ dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 cùng đội Thanh Hóa.

MINH CHIẾN