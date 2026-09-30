Cựu tuyển thủ Lâm Oanh tái xuất

Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin chia sẻ thông tin về phong độ, sức khỏe của Đoàn Thị Lâm Oanh trước khi dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đoàn Thị Lâm Oanh (19) sẵn sàng trở lại thi đấu với sức khỏe tốt nhất tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội nữ Binh chủng Thông tin vừa cho biết, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh từng gặp khó khăn về sức khỏe tại giai đoạn đầu năm 2026 do thực hiện phẫu thuật mắt. Qua thời gian nghỉ ngơi, Lâm Oanh hiện có sức khỏe ổn định và hồi phục phong độ chuẩn bị thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 từ ngày 14-10 đến 25-10 ở Vĩnh Long.

Tháng 7 năm nay, Đoàn Thị Lâm Oanh được Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đề xuất tập trong danh sách bổ sung lực lượng làm nhiệm vụ quốc gia. Tuy nhiên, cô và đội bóng chủ quản đã đề xuất rút lui do vấn đề sức khỏe. Trước đó, cô là cầu thủ chuyền hai chính đội tuyển nữ tại nhiều giải quốc tế quan trọng.

Năm ngoái, Đoàn Thị Lâm Oanh đã giành HCB SEA Games 33-2025. Ngoài ra, cô có ngôi vô địch giải AVC Cup 2025, vô địch chặng 2 Giải SEA V.League 2026 (tiền thân giải SEA V.Cup) và dự Giải vô địch thế giới 2025.

Ngoài Lâm Oanh, đội Binh chủng Thông tin còn chuyền hai trẻ Lại Thị Khánh Huyền tham gia tuyến 1 chuẩn bị thi đấu vòng 2. Khánh Huyền đã được tập trung Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong tháng 7 nhưng chưa có nhiều cơ hội được thể hiện.

Mục tiêu thi đấu vòng 2 của đội Binh chủng Thông tin là đạt kết quả tốt nhất để vào bán kết. Đội bóng này đang tạm đứng hạng 4 sau vòng 1 với 3 thắng, 4 thua.

Các đội thi đấu vòng 2 tại Vĩnh Long sẽ đấu tiếp 7 trận vòng bảng để xác định vị trí chung cuộc tranh suất bán kết.

MINH CHIẾN