Bóng chuyền

Chủ công tuyển Thái Lan Sasipaporn cập bến đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

SGGPO

Tay đập tấn công số 1 bóng chuyền nữ Đông Nam Á và Đội tuyển Thái Lan Sasipaporn sẽ tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Chủ công Sasipaporn dự kiến sẽ dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Việt Nam. Ảnh: SAVA
Chủ công Sasipaporn dự kiến sẽ dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Việt Nam. Ảnh: SAVA

Theo nguồn tin của SGGP, chủ công Sasipaporn Janthawisut đạt được thỏa thuận với đội nữ Thanh Hóa dự kiến góp mặt tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 diễn ra ở Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10.

Sasipaporn Janthawisut hiện là chủ công số 1 của Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Cô vừa giành HCĐ cùng đội Thái Lan tại ASIAD 20 sau khi vô địch tại Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 cùng danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất.

Trong 2 chặng tại giải SEA V.Cup 2026 tổ chức trong tháng 7 năm nay, chủ công Sasipaporn Janthawisut giành ngôi vô địch cùng đội Thái Lan và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc toàn diện.

Sasipaporn Janthawisut sở hữu chiều cao 1m78, có khả năng bật đà tấn công trên 2m97. Trong thời điểm hiện tại, cô được đánh giá có phong độ cao và toàn diện nhất tại bóng chuyền nữ Đông Nam Á.

Đội nữ Thanh Hóa còn cơ hội vào nhóm tranh suất bán kết nếu thi đấu hiệu quả vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Tại vòng 1, đội bóng của HLV trưởng Bùi Huy Sơn tạm đứng hạng 6 với 3 thắng, 4 thua. Họ sẽ đấu 7 trận còn lại tại vòng 2 để xác định thứ hạng và tranh vé bán kết.

Năm nay, đội nữ Thanh Hóa có đối chuyền Đoàn Thị Xuân đã được tập huấn Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài ra, libero trẻ Quách Thị Hoài Ân được thi đấu trong đội hình U18 nữ Việt Nam.

Hiện tại, Ban huấn luyện đội nữ Thanh Hóa chưa công bố chính thức ngoại binh Sasipaporn Janthawisut. Tuy vậy vừa qua, chủ công này đã chia sẻ trên truyền thông quê hương rằng sẽ sang Việt Nam thi đấu trong tháng 10.

Ngoài Sasipaporn Janthawisut, đội nữ Thanh Hóa tiến tới khả năng tăng cường ngoại binh thứ 2 là chủ công Claire Hoffman đến từ Mỹ. Đây là gương mặt từng thi đấu cho Đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ.

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