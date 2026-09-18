Bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu vào vòng cuối ASIAD 20

Hướng đến ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng trong lần trở lại sân chơi lớn của châu lục.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có thêm nguồn lực động viên trước khi tham dự ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

HLV trưởng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, chuyên gia Federico Rampazzo khẳng định toàn đội đang tập huấn với tinh thần tốt nhất cho ASIAD 20. Đội bóng đặt mục tiêu là vượt qua vòng bảng, hướng tới tranh suất vào vòng cuối ở ASIAD 20.

Đây là thách thức không nhỏ của Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vì các đội bóng tham dự ASIAD 20 đều cử lực lượng mạnh nhất tham dự.

HLV trưởng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trao đổi mục tiêu thi đấu tại ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã rút gọn danh sách 12 tuyển thủ tham dự ASIAD 20 gồm: Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Trịnh Duy Phúc, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Tăng Ngọc Hiếu, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Bùi Xuân Tiến.

HLV, chuyên gia Federico Rampazzo nói: “Toàn đội vẫn đang tập luyện với tinh thần khẩn trương. Chúng tôi hoàn thiện từng kỹ thuật và điều trên hết là cầu thủ phải giữ được tinh thần thi đấu quyết tâm”.

Ngày 18-9 tại Hà Nội, trước giờ lên đường tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã được đơn vị Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) ký hợp đồng trở thành nhà tài trợ riêng biệt cho năm 2026.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường bày tỏ: “Đây là một trong những nguồn động viên tinh thần quan trọng cho Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Với sự đồng hành của đơn vị này, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có thêm các điều kiện tập luyện, tập huấn để phát triển chuyên môn tốt nhất trong từng giai đoạn”.

Ban tổ chức môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20 đã bốc thăm chuyên môn. Bảng A gồm Nhật Bản, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan; Bảng B gồm Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan; Bảng C gồm Qatar, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Việt Nam; Bảng D gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines. Các trận đấu được diễn ra từ 27-9 tới 2-10.

MINH CHIẾN