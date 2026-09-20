Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 20 ngày 20-9

Các đội bóng trở lại tranh tài hôm nay 20-9 và người hâm mộ sẽ tập trung dõi theo 4 trận tứ kết của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu tứ kết trước đối thủ Trung Quốc. Ảnh: VFV

Sau 1 ngày nghỉ, các đội tuyển bóng chuyền ở ASIAD 20 đã tích cực chuẩn bị chuyên môn để tiếp tục trở lại sân đấu trong hôm nay (20-9). Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại trận tứ kết quan trọng trước đối thủ nữ Trung Quốc.

Đội nữ Trung Quốc hiện là đương kim vô địch ASIAD nên được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam cũng nhận kỳ vọng có thể tạo ra bất ngờ trong trận tứ kết. Mục tiêu của các cô gái Việt Nam là vào tốp 4 ASIAD 20.

Chỉ có chiến thắng trước Trung Quốc, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mới hoàn thành mục tiêu. Cuộc so tài sẽ diễn ra lúc 11 giờ (theo giờ Việt Nam).

Cùng ngày thi đấu, đội Thái Lan sẽ gặp Indonesia tại trận tứ kết sớm nhất lúc 8 giờ. Các tay đập nữ Thái Lan là đương kim vô địch châu Á. Vì vậy, đội bóng này được dự báo có nhiều cơ hội vượt lên chiến thắng trong trận tứ kết của ASIAD 20.

Trong khi đó, Kazakhstan sẽ gặp Hàn Quốc tại trận tứ kết lúc 14 giờ còn chủ nhà Nhật Bản thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 17 giờ 20.

Ngoài 4 trận tứ kết, các đội bóng không góp mặt tại vòng này được tranh tài lượt phân hạng của mình.

Lịch thi đấu ngày 20-9:

8h00: Thái Lan – Indonesia (Tứ kết)

11h00: Việt Nam – Trung Quốc (Tứ kết)

14h00: Kazakhstan – Hàn Quốc (Tứ kết)

14h00: Nepal – Kyrgyzstan (Tranh hạng 9-14)

17h00: Philippines – Qatar (Tranh hạng 9-14)

17h20: Nhật Bản – Đài Bắc Trung Hoa (Tứ kết)

MINH CHIẾN