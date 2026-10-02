Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hiền bất ngờ vắng mặt vòng 2 giải quốc gia

Phụ công Phạm Thị Hiền sẽ không kịp tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 sắp khởi tranh tại Vĩnh Long.

Phụ công Phạm Thị Hiền sẽ không dự vòng 2 giải quốc gia 2026 ở Vĩnh Long. Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, phụ công Phạm Thị Hiền sẽ vắng mặt trong đội hình Binh chủng Thông tin dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Cô chưa đảm bảo được sức khỏe tốt nhất, do vậy Ban huấn luyện đội bóng chấp thuận để Phạm Thị Hiền tạm nghỉ tập luyện, tính phương án cầu thủ phụ công thay thế tại vòng 2.

Phạm Thị Hiền là cầu thủ có chuyên môn tốt, đang là trụ cột đội nữ Binh chủng Thông tin. Năm 2025, cô thường xuyên được tập trung Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã tham dự Giải vô địch thế giới 2025. Tuy nhiên, Phạm Thị Hiền đã vắng mặt trong đội hình giành HCB ở SEA Games 33-2025 tại Thái Lan năm ngoái.

Vòng 2 nội dung nữ tổ chức tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10. Các đội sẽ phải thi đấu vòng bảng với 7 trận. Sau đó, Ban tổ chức sẽ xác định 4 đội xuất sắc nhất tiếp tục dự bán kết và 4 đội còn lại phải thi đấu phân hạng, tranh suất trụ hạng.

Tại vòng 1, đội Binh chủng Thông tin chỉ đăng ký 3 phụ công trong danh sách 14 người chính thức gồm Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Như Quỳnh và Vũ Hồng Thảo Hương. Do vắng Phạm Thị Hiền, Ban huấn luyện đội bóng tăng cường thêm 2 phụ công từ tuyến trẻ gồm Bùi Thị Châu, Nguyễn Trà Giang chuẩn bị dự vòng 2 sắp tới.

Đội Binh chủng Thông tin xác định sẽ đăng ký 2 ngoại binh trong đội hình thi đấu. Theo quy định, mỗi đội được có tối đa 14 cầu thủ chính thức. Như vậy, đội bóng này sẽ phải xác định đội hình 12 cầu thủ nội binh phù hợp đăng ký tranh tài.

Ở vòng 1, đội bóng áo lính có 12 cầu thủ nội binh đã thi đấu gồm Lưu Thị Ly Ly, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thị Nguyệt Anh, Ngô Thị Sương, Lại Thị Khánh Huyền, Phạm Thị Hiền, Phạm Quỳnh Hương, Vũ Hồng Thảo Hương, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy.

Đội nữ Binh chủng Thông tin sẽ đăng ký 2 ngoại binh quốc tịch Mỹ trong đội hình gồm Erika Pritchard và Temi Thomas-Ailara

MINH CHIẾN