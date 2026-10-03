Bóng chuyền trẻ Thể Công Tân Cảng hướng đến mục tiêu vô địch lần thứ 6

Các cầu thủ trẻ bóng chuyền Thể Công Tân Cảng được gặp mặt động viên khen thưởng với chiến thắng tại Giải vô địch U23 quốc gia 2026.

Các cá nhân được bằng khen trước thành tích chuyên môn tại Giải vô địch U23 quốc gia 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại Hà Nội, Cục Quân huấn Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) của Bộ Quốc phòng và Trung tâm TDTT Quân đội đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng dành cho tập thể HLV, VĐV đội bóng chuyền nam trẻ U23 Thể Công Tân Cảng vừa giành ngôi vô địch tại Giải vô địch U23 quốc gia 2026.

Năm nay, đội bóng giành ngôi vô địch khi vượt qua đối thủ U23 Ninh Bình tại chung kết tổ chức ở Quảng Ngãi. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, đội U23 Thể Công Tân Cảng giành vị trí số 1 tại Giải vô địch U23 quốc gia.

Giải tổ chức từ năm 2020 để tạo thêm sân chơi cho cầu thủ trẻ cả nước. Ngoại trừ 1 lần không diễn ra do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 (năm 2021), giải đã diễn ra 6 lần, trong đó cầu thủ trẻ U23 Thể Công Tân Cảng đều góp mặt trận chung kết.

Trong trận chung kết lần đầu tiên, các tay đập U23 Thể Công Tân Cảng thua U23 Biên Phòng MB nên nhận ngôi á quân. Sau giải này, đội bóng áo lính đã trình làng nhiều lứa VĐV có chất lượng và đạt phong độ cao để lên ngôi vô địch năm 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

Đại diện Trung tâm TDTT Quân đội báo cáo kết quả thi đấu chuyên môn tại giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong Lễ tuyên dương khen thưởng, đại diện Ban huấn luyện đội U23 Thể Công Tân Cảng đánh giá kết quả vô địch năm 2026 là nỗ lực chuẩn bị của tập thể và từng VĐV. Đội bóng đặt mục tiêu bảo vệ vị trí số vô địch lần thứ 6, tại mùa giải 2027.

8 cá nhân có thành tích tại Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 và 1 tập thể, 5 cá nhân Trung tâm TDTT Quân đội có thành tích tại Giải vô địch U23 quốc gia 2026 được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, nhiều cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) và Binh đoàn 20 - Tân Cảng Sài Gòn.

MINH CHIẾN