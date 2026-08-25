Bóng chuyền

Nữ Hóa chất Đức Giang và nam Biên Phòng MB vô địch giải bóng chuyền trẻ quốc gia 2026

SGGPO

Chiều 25-8, tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh, Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 đã khép lại, với chức vô địch thuộc về đội trẻ Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở nội dung nữ và đội trẻ Biên phòng MB ở nội dung nam. 

Cầu thủ nữ trẻ Hóa chất Đức Giang lần đầu vô địch Giải bóng chuyền trẻ quốc gia. Ảnh: VĂN ĐẠI
Cầu thủ nữ trẻ Hóa chất Đức Giang lần đầu vô địch Giải bóng chuyền trẻ quốc gia. Ảnh: VĂN ĐẠI

Trận chung kết nữ của giải là cuộc tranh tài hấp dẫn giữa đội nữ trẻ Binh chủng Thông tin với nữ trẻ Hóa chất Đức Giang.

Trên sân, HLV Nguyễn Trọng Linh (trẻ Binh chủng Thông tin) và Đinh Văn Đại (trẻ Hóa chất Đức Giang) gần như hiểu rõ lối chơi của nhau. Cách đây 1 tháng, 2 đội bóng từng gặp nhau tại trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 ở Ninh Bình. Khi đó, Binh chủng Thông tin thắng Hóa chất Đức Giang và giành cúp vô địch.

Tại Hà Tĩnh lần này, 2 đội thi đấu với sự tập trung và giằng co trong từng ván đấu. Các tay đập trẻ Hóa chất Đức Giang là những người giữ sự áp đảo trước đối thủ. Trong 4 ván đấu, cầu thủ trẻ của HLV Đinh Văn Đại đã bố trí hàng chắn hiệu quả và hạn chế được các tình huống tấn công từ 2 biên của đối phương.

Khép lại trận chung kết, đội nữ trẻ Hóa chất Đức Giang giành chiến thắng 3-1 (25/11, 14/25, 25/20, 25/21), lần đầu giành vị trí số 1 Giải vô địch trẻ quốc gia.

Tối cùng ngày, đội trẻ Biên Phòng MB gặp đội trẻ Hà Nội ở chung kết nội dung nam. Các tay đập áo lính Biên Phòng MB sớm dẫn trước 2-0 trong 2 ván đầu. Tuy nhiên, cầu thủ của HLV Đặng Vũ Bôn (trẻ Biên Phòng MB) lại không giữ được thế trận tốt, để cầu thủ trẻ Hà Nội giành lại chiến thắng trong 2 ván tiếp theo.

Ván thứ 5, đội trẻ Biên Phòng MB đã vượt qua đối phương với điểm số sít sao 15/13. Với chiến thắng 3-2 (25/21, 25/21, 20/25, 21/25, 15/13) tại chung kết, đội trẻ Biên Phòng MB đã giành vị trí số 1 nội dung nam năm nay.

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MINH CHIẾN

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