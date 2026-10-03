Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 20 ngày 3-10

Ngày thi đấu 3-10 là ngày cuối môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sẽ chứng kiến các trận đấu quyết định.

Đội bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối tranh hạng 9 trong ngày 3-10. Ảnh: AINAGOC

Tâm điểm ngày tranh tài là trận chung kết giữa chủ nhà Nhật Bản và Iran diễn ra lúc 17 giờ 20 phút (theo giờ VIệt Nam). Đây là trận chung kết tái hiện cuộc so tài từng diễn ra tại ASIAD 19. Khi đó, đội Iran đã chiến thắng để giành HCV.

Tại ASIAD 20, giới chuyên môn tin rằng đội Nhật Bản và Iran có sự ngang bằng trình độ nên chưa sớm nói trước điều gì. Hai đội bóng có cơ hội vượt lên giành chiến thắng như nhau.

Trong khi đó, đội nam Trung Quốc và Pakistan sẽ thi đấu tranh HCĐ tại ngày cuối vào lúc 14 giờ. Dù không còn cơ hội tranh HCV nhưng 2 đội vẫn quyết tâm giành chiến thắng quyết định, tranh HCĐ.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 17 giờ để tranh hạng 9. Phong độ của các tuyển thủ Việt Nam đang lên cao khi vượt qua Indonesia tại trận đấu trước đó. Vì thế, thầy trò HLV Federico Rampazzo tự tin có thể vượt qua đối thủ Đài Bắc Trung Hoa.

Ngoài ra, người hâm mộ bóng chuyền Đông Nam Á cũng sẽ theo dõi trận tranh hạng 5 tổ chức 11 giờ giữa đội Thái Lan và Ấn Độ.

Lịch thi đấu ngày 3-10:

11h00: Kyrgyzstan – Philippines (Tranh hạng 13)

11h00: Thái Lan - Ấn Độ (Tranh hạng 5)

14h00: Kazakhstan – Indonesia (Tranh hạng 11)

14h00: Trung Quốc – Pakistan (Tranh HCĐ)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa – Việt Nam (Tranh hạng 9)

17h20: Nhật Bản – Iran (Chung kết)

MINH CHIẾN