Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân và nhiều tuyển thủ tập huấn Trung Quốc ngay sau ASIAD 20

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thuân cùng nhiều đồng đội đã đến Trung Quốc tấp huấn chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Ngọc Thuân được tập huấn Trung Quốc ngay sau ASIAD 20. Ảnh: AINAGOC

6 tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Cao Đức Hoàng đã kịp có mặt tập huấn tại Trung Quốc ngay khi vừa kết thúc tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Họ bắt đầu tập luyện từ ngày 6-10 để cùng đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội chuẩn bị trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đội còn có các tuyển thủ quốc gia không dự ASIAD 20 vừa qua là Phạm Thanh Tùng, Phan Công Đức cũng tập huấn Trung Quốc nửa tháng sau đó về nước thi đấu.

Năm nay, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân đạt phong độ xuất sắc giành ngôi vô địch chặng 2 Giải SEA V.Cup 2026 cùng tuyển nam Việt Nam đồng thời nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc toàn diện của giải. Tại ASIAD 20, Ngọc Thuân đã là VĐV ghi điểm nhiều nhất của tuyển Việt Nam.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chính thức kết thúc chương trình tập huấn năm 2026 ngay sau ASIAD 20. Các thành viên trở lại đơn vị chủ quản tiếp tục chuẩn bị tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 từ ngày 28-10 tới 8-11 tại TPHCM.

Vừa qua tại ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đạt hạng 10/16 đội tham dự. Sau 8 năm, Cục TDTT Việt Nam mới cử đội thi đấu Đại hội thể thao châu Á, sau lần góm mặt gần nhất là ASIAD 18-2018.

MINH CHIẾN