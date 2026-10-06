Đứng hạng 33, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ suất dự Giải vô địch thế giới 2027

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có suất tham dự Giải vô địch thế giới dù từng góp mặt vào năm 2025.

Bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức làm khán giả, không được suất dự Giải vô địch thế giới 2027. Ảnh: VFV

Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB chính thức công bố danh sách 32 đội bóng nữ đạt suất dự Giải vô địch thế giới 2027. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không được trao suất chính thức do nằm ngoài nhóm đội đạt thứ hạng tốt nhất của FIVB.

32 suất được phân bổ gồm Mỹ, Canada (đồng chủ nhà); Italy (đương kim vô địch); Ai Cập, Kenya, Cameroon (3 đội đứng đầu Giải vô địch châu Phi); Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Ba Lan (3 đội đứng đầu Giải vô địch châu Âu); Brazil, Argentina, Colombia (3 đội đứng đầu Giải vô địch châu Mỹ); Cuba, CH Dominica, Puerto Rico (3 đội đứng đầu khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe); Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản (3 đội đứng đầu Giải vô địch châu Á).

Các đội Hà Lan, Nga, Đức, CH Séc, Bỉ, Pháp, Slovakia, Thụy Điển, Mexico, Ukraine, Hy Lạp, Hàn Quốc, Bulgaria, Thụy Sỹ được trao suất khi đứng trong tốp 30 thế giới FIVB. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 33 thế giới, không thể góp mặt thi đấu năm 2027. Giải sẽ diễn ra từ 29-8 tới 5-9-2027 tại Mỹ và Canada.

Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu dự Giải vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Thái Lan, xếp thứ 31/32 đội tham dự.

Khép lại năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 28 thế giới. Tuy nhiên, các kết quả thi đấu không hiệu quả tại AVC Cup 2026, SEA V.Cup 2026 và Giải vô địch châu Á 2026 khiến đội bóng xuống vị trí 33 thế giới hiện tại.

FIVB không tính kết quả thi đấu tại ASIAD 20 vừa qua tại Nhật Bản để tích lũy điểm xếp hạng các đội bóng đạt thành tích. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ đạt hạng 7 ở ASIAD 20.

Sau ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc tập huấn năm 2026. Ban huấn luyện và các tuyển thủ đã trở lại đơn vị chủ quản chuẩn bị thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 đến 25-10.

MINH CHIẾN