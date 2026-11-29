Hai đội bóng chuyền nam, nữ chủ nhà TPHCM khởi đầu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 bằng các thắng lợi suôn sẻ.

Đội nữ TPHCM có thắng lợi dễ dàng trong ngày mở màn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VFV

Đội nam TPHCM gặp Đà Nẵng tại trận đấu đầu tiên vòng bảng trong khuôn khổ môn bóng chuyền (trong nhà) Đại hội tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

Nhập cuộc với sự tự tin, nhưng chủ công Nguyễn Anh Hồng Hoàng (TPHCM) cùng đồng đội bất ngờ để đối thủ dẫn điểm 25/23 ván thứ nhất. Tuy nhiên, các tay đập của HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) lấy lại bình tĩnh thắng 25/23 ở thứ thứ 2, đưa thế trận về cân bằng.

Tiếp đó, TPHCM thắng 25/23 tại ván 3 trong khi Đà Nẵng thắng 25/22 ván thứ 4. Dẫu vậy, cầu thủ nam chủ nhà TPHCM chơi tốt trong ván thứ 5 và đạt chiến thắng 15/10.

Đội nữ TPHCM cũng khởi đầu tốt tại Đại hội năm nay với chiến thắng 3-0 trước Hưng Yên.

Cầu thủ của HLV trưởng Trần Hiền (TPHCM) không gặp khó khăn và áp đảo mọi tình huống tấn công trước hàng chắn đối phương. Chủ công Phan Khánh Vy giữ trạng thái thi đấu ổn định và là 1 trong những người ghi điểm hiệu quả giúp nữ TPHCM thắng với điểm số lần lượt 25/15, 25/21 và 25/23.

Tại trận đấu còn lại, thầy trò HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) cũng thắng dễ dàng 3-0 (25/18, 25/15, 25/19) trước Quảng Ninh.

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 8 đội nam, 8 đội nữ tham dự được tổ chức từ ngày 27-11 đến 11-12.

MINH CHIẾN