Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ bước vào thi đấu sau đây 2 ngày và hiện các đội đã ổn định lực lượng tự tin nhập cuộc tranh tấm HCV danh giá.

Đội nữ Tây Ninh (xanh) và Quân đội (trắng) đã đối đầu với nhau trong nhiều kỳ Đại hội trước đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, Đại hội thu hút 8 đội nam tham gia gồm TPHCM (chủ nhà), Công an Nhân dân Quân đội, Khánh Hòa, Ninh Bình, Hà Nội, Vĩnh Long và Đà Nẵng.

8 đội nữ đăng ký tham dự gồm TPHCM (chủ nhà), Quân đội, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Tây Ninh, Hưng Yên.

Theo ghi nhận, tất cả các đội đã có mặt tại TPHCM chuẩn bị thi đấu chính thức từ ngày 28-11 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Tuy nhiên trước đó, ngày 27-11, đại diện 16 đội sẽ dự cuộc họp kỹ thuật đồng thời tham gia bốc thăm chuyên môn trước thi đấu. Đây là thời điểm để các đội nam, nữ biết rõ đối thủ của mình là ai.

Như thông lệ trước mỗi kỳ Đại hội diễn ra, câu hỏi được đặt ra là “đội bóng nào sẽ giành HCV?”.

4 năm trước, 2 đội nam, nữ Quân đội thể hiện sức mạnh vượt trội, qua đó giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

HLV trưởng Trần Đình Tiền (nam Quân đội) cho biết ông cùng Ban huấn luyện và các VĐV đã tập trung kỹ các bài chiến thuật trong thời gian tập huấn nước rút ở phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa qua, đồng thời coi mỗi trận đấu như chung kết quyết định. HLV trưởng Phạm Văn Long (nữ Quân đội) thì cho rằng yếu tố kỷ luật được đảm bảo sẽ giúp đội bóng của mình thi đấu với phong độ cao nhất tại Đại hội năm nay.

Trong khi đó, các đội nam Công an Nhân dân, Ninh Bình, Hà Nội hay Vĩnh Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và chủ nhà TPHCM đều có sự chuẩn bị kỹ. Không còn lực lượng mạnh nhất từng giành HCB tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 nhưng đội Khánh Hòa của HLV trưởng Ngô Văn Kiều vẫn tin tưởng vào khả năng tiến đến tấm huy chương trong lần tranh tài này.

Đội bóng chuyền nam Quân đội tự tin thi đấu bảo vệ HCV tại Đại hội năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngoài họ, các đội chủ nhà TPHCM và Công an Nhân dân và Ninh Bình được dự báo đủ khả năng thách thức tấm HCV mà đội nam Quân đội đang nắm giữ.

Trong đó, HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh (Công an Nhân dân) kỳ vọng dàn cầu thủ chất lượng của mình như Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Trần Hoài Phương, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Duy… sẽ chơi hiệu quả, tìm tấm vé vào chung kết.

Về phía nữ, mỗi đội đều hướng đến mục tiêu khác nhau nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là giành kết quả tốt nhất để vượt qua vòng bảng.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Tây Ninh) vừa có sự bổ sung chủ công Trần Thị Thanh Thúy và hy vọng đội tiếp tục tiến sâu vào chung kết. Trong 3 kỳ Đại hội gần nhất (năm 2014, 2018, 2022), đội Tây Ninh đều vào chung kết.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) có cơ sở kỳ vọng các VĐV của mình làm tốt nhiệm vụ được giao là vượt qua vòng bảng, góp mặt bán kết. Đội bóng nữ Hà Nội đã tập huấn tại TPHCM ngay khi kết thúc vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Theo quy định, mỗi đội được đăng ký tối đa 14 VĐV. 8 đội nam sẽ được bốc thăm vào 2 bảng và 8 đội nữ cũng tương tự. Ban tổ chức đã lắp camera hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) hỗ trợ trọng tài điều hành tại Đại hội. Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) mở cửa tự do phục vụ người hâm mộ môn bóng chuyền (trong nhà).

MINH CHIẾN