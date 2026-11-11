Bóng chuyền Ninh Bình sang Thái Lan rèn quân, săn vé bán kết

Đội bóng chuyền nam Ninh Bình có mặt tại Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ngay sau vòng 2 giải quốc gia khép lại.

Đội trưởng chuyền hai Nguyễn Huỳnh Anh Phi (10) là gương mặt quan trọng trong chiến thuật của đội nam Ninh Bình. Ảnh: VFV

HLV trưởng Bùi Trung Thảo tiếp tục dẫn dắt đội bóng chuyền nam Ninh Bình tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Mục tiêu của thầy trò ông là cạnh tranh suất vào bán kết, hướng đến thành tích tốt hơn so với kỳ Đại hội trước.

Khép lại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 tại TPHCM với vị trí thứ 4, đội nam Ninh Bình không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà lập tức sang Thái Lan tập huấn từ ngày 10-11. Chuyến tập huấn dự kiến kéo dài 10 ngày, tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật và nâng cao sự gắn kết đội hình trước khi bước vào Đại hội.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, bóng chuyền nam Ninh Bình từng lọt vào bán kết nhưng chỉ xếp hạng 4 chung cuộc. Sau 4 năm, lực lượng đội bóng có nhiều thay đổi, song vẫn giữ được những gương mặt chủ lực như Trịnh Duy Phúc, Lâm Phước Cường, Trương Đức Thịnh, Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Phạm Văn Huynh, Trần Anh Tú, Nguyễn Hùng Cường, Phạm Văn Trung, Cù Văn Hoàn và Hoàng Xuân Trường. Trong đó, Trịnh Duy Phúc và Trần Anh Tú từng được triệu tập tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam năm 2026.

Đinh Văn Phương sẽ không thi đấu cho đội nam Ninh Bình tại Đại hội theo quy định. Ảnh: VFV

Đáng tiếc, đội bóng không có sự phục vụ của đối chuyền Đinh Văn Phương. Tay đập thuộc Thể thao Hà Tĩnh được Ninh Bình mượn tăng cường thi đấu giải quốc gia nên không đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

Dù vậy, HLV Bùi Trung Thảo vẫn đặt niềm tin vào lực lượng hiện có. Qua hai vòng đấu tại giải vô địch quốc gia năm nay, đội bóng chưa duy trì được phong độ ổn định và vẫn thiếu một thủ lĩnh có khả năng tạo đột biến ở những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, với bộ khung giàu kinh nghiệm, Ninh Bình vẫn được đánh giá là đối thủ đáng gờm.

Anh Tú và Xuân Trường giữ tâm trạng thoải mái sang Thái Lan tập huấn. Ảnh: ANH TÚ

Lần gần nhất bóng chuyền nam Ninh Bình góp mặt ở trận chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc là năm 2018. Vì vậy, chuyến tập huấn tại Thái Lan được kỳ vọng giúp đội cải thiện những điểm còn hạn chế, tạo nền tảng để thầy trò HLV Bùi Trung Thảo hướng đến mục tiêu vào bán kết, thậm chí cạnh tranh thành tích cao hơn nếu đạt phong độ tốt.

Cùng thời điểm, đội bóng chuyền nữ Ninh Bình được tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đội bóng sẽ không đăng ký chủ công đội trưởng Nguyễn Thị Uyên thi đấu do đang trong thời gian chữa trị hồi phục sau phẫu thuật chấn thương.

MINH CHIẾN