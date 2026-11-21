Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Dương Mạnh Tiến có mặt tham dự Đại hội Liên đoàn bóng chuyền thế giới 2026 đang tổ chức tại Punta Cana (CH Dominica).

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Dương Mạnh Tiến đang tham dự Đại hội Liên đoàn bóng chuyền thế giới 2026. Ảnh: TD

Chương trình làm việc của Đại hội Liên đoàn bóng chuyền thế giới 2026 (FIVB World Congress 2026) diễn ra từ ngày 20 tới 22-11 với sự góp mặt của đầy đủ đại diện các Liên đoàn bóng chuyền quốc gia thành viên. Chương trình nghị sự của Đại hội tập trung vào 15 trọng tâm của Tầm nhìn chiến lược FIVB 2032.

Trước khi Đại hội tổ chức, Hội đồng quản trị FIVB đã làm việc, thảo luận và thông qua một số quy định nội bộ (By-Laws) của FIVB, đảm bảo sự đồng bộ với Hiến chương FIVB đã được cập nhật và sẽ chờ sự phê duyệt tại Đại hội.

Hội đồng chính thức điều chỉnh ngày bắt đầu của World Cup nam, nữ năm 2027. Chương trình World Cup nam tại Ba Lan sẽ khai mạc ngày 9-9-2027, còn World Cup nữ tại Mỹ và Canada bắt đầu từ ngày 19-8-2027.

Một sửa đổi đối với Hệ thống vòng loại bóng chuyền bãi biển đối với Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 đã được trình lên Hội đồng quản trị FIVB, để thời hạn chốt bảng xếp hạng Olympic kéo dài tới ngày 17-4-2028, tăng thêm 7 tuần cho chương trình vòng loại.

Tại buổi làm việc đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội, Nielsen – đơn vị hàng đầu thế giới về đo lường và phân tích khán giả – công bố bóng chuyền hiện thu hút hơn 1,2 tỷ người trên toàn cầu, tương đương gần 1/7 dân số thế giới.

Đây là cột mốc đáng chú ý sau 2 năm triển khai “Tầm nhìn chiến lược FIVB 2032”, đồng thời cho thấy những bước tiến tích cực của bóng chuyền thế giới trong hành trình hướng đến mục tiêu thu hút 1,6 tỷ người tham gia và theo dõi môn thể thao này vào năm 2032.

Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền thế giới 2026 sẽ tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết đối với các nội dung trong chương trình nghị sự. Đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Chủ tịch Dương Mạnh Tiến cũng có mặt để tham dự và đóng góp ý kiến tại sự kiện.

MINH CHIẾN