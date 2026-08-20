Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân chắc suất dự ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã lên danh sách 12 cầu thủ chuẩn bị tham dự ASIAD 20 và Nguyễn Ngọc Thuân có tên.

Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự kiến lựa chọn 12 gương mặt thi đấu ASIAD 20 gồm: Đinh Văn Duy, Trịnh Duy Phúc, Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Tăng Ngọc Hiếu, Trương Thế Khải, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Trần Hoài Phương, Cao Đức Hoàng, Bùi Xuân Tiến.

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Việt Nam không đăng ký thi đấu môn bóng chuyền nam.

Sau 3 năm, chúng ta trở lại góp mặt ASIAD 20 nội dung này. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam là nỗ lực giành kết quả cao nhất.

Nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) có 16 đội, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở Bảng C gồm Qatar, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc). Bảng A có các đội Nhật Bản (chủ nhà), Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Bảng B gồm Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan. Bảng D gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines. Chương trình thi đấu tại ASIAD 20 là từ ngày 27-9 tới 3-10.

Trong thành phần 12 cầu thủ dự kiến sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân đang là 1 trong những gương mặt sáng giá của bóng chuyền nam Việt Nam.

Tay đập này vừa cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vô địch chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Ở giải này, Ngọc Thuân đã được Ban tổ chức trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Chủ công xuất sắc nhất giải. Đây sẽ là lần đầu trong sự nghiệp, Nguyễn Ngọc Thuân được tham dự đấu trường ASIAD.

Theo dự kiến, chỉ đạo chuyên môn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD 20 sẽ là HLV trưởng, chuyên gia Federico Rampazzo.

MINH CHIẾN