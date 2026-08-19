Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin sang Trung Quốc dự giải vô địch châu Á 2026

Cầu thủ nữ Việt Nam sẵn sàng tranh tài giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: VFV

Giải bài toán… đối chuyền

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ đã tập trung chuẩn bị chuyên môn thời gian qua để hướng tới giải vô địch châu Á 2026. Dưới đánh giá của mình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng sự cạnh tranh giải châu Á chưa bao giờ dễ dàng. Bởi lẽ, các đội tại giải vô địch châu Á luôn cử đội hình tốt nhất tham dự. Đồng thời, kết quả thi đấu sẽ mang đến cơ hội trực tiếp tranh vé dự giải vô địch thế giới 2027 và Olympic 2028 do vậy tất cả cùng giữ sự tập trung.

Sau 2 chặng của giải SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã rút kinh nghiệm khá nhiều. Trong đó, 2 yêu cầu lớn nhất mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn tìm lời giải hữu hiệu là cải thiện khả năng phòng thủ cho cầu thủ nữ Việt Nam và có vị trí đối chuyền hiệu quả.

Mang tới giải vô địch châu Á 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có 1 tay đập thi đấu sở trường vị trí này là Nguyễn Thị Trà My.

Tuy nhiên, ở một số trận đấu tại từng chặng của SEA V.Cup 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thay đổi chủ công Trần Thị Thanh Thúy hay Nguyễn Thị Uyên trong vị trí đối chuyền. Dẫu thế, chúng ta vẫn cần tay đập có thể giải quyết tình huống tốt nhất như các cựu tuyển thủ Kiều Trinh hay Bích Tuyền từng đảm trách vai trò đối chuyền trên sân. Trong quá trình tập huấn 28 cầu thủ ở tháng 7, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đã có Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh thi đấu vị trí đối chuyền nhưng từng người chưa tạo được sự nổi bật giúp Ban huấn luyện đặt niềm tin.

Trước khi sang Trung Quốc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng khẳng định: “Đội bóng xem kỹ băng hình chuyên môn các đối thủ sẽ gặp tại giải châu Á 2026. Chúng tôi sẽ tập trung cải thiện khả năng phòng thủ để tìm những cơ hội giành điểm cho mình”.

Tinh thần là trên hết

Các cầu thủ tin tưởng sẽ đạt được kết quả tốt tại giải. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng giành vị trí hạng 4 tại giải vô địch châu Á 2023. Lúc đó, mỗi trận đấu mà cầu thủ Việt Nam tranh tài thì tất cả cầu thủ đều giữ tinh thần hứng khởi nhất.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng Ban huấn luyện đang muốn các học trò có được tinh thần đó tại giải vô địch châu Á 2026.

Những kết quả tại 2 chặng của giải SEA V.Cup 2026 đã được để lại phía sau. Bây giờ, 14 tay đập có mặt trong đội hình thi đấu giải vô địch châu Á 2026 được kỳ vọng phải có được sự tập trung cao nhất cũng như không buông xuôi ở mọi hoàn cảnh.

Ghi nhận tại những buổi tập cuối cùng trước khi sang Trung Quốc, toàn đội giữ tinh thần thi đấu rất cao. Tất cả cùng hiểu rằng, kết quả thi đấu tại giải vô địch châu Á 2026 cũng sẽ phản ánh phần nào trình độ của chúng ta trước khi tiếp tục tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện 2 chặng bay trong hành trình để có mặt ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc). HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, khí hậu tại địa điểm tổ chức là phù hợp để cầu thủ thi đấu với sức khỏe tốt nhất.

Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 21-8 tới 30-8. Giải thu hút 12 đội bóng tham gia. Các đội được bốc thăm vào 3 bảng (mỗi bảng 4 đội). Sau vòng bảng, 2 đội có kết quả tốt nhất tại mỗi bảng được trao suất vào tứ kết. Trong 3 đội đứng hạng 3 của mỗi bảng, Ban tổ chức sẽ trao suất tứ kết cho 2 đội có kết quả cao nhất.

MINH CHIẾN