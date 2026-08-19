Chủ công Vi Thị Như Quỳnh vắng mặt ở giải vô địch bóng chuyền châu Á 2026

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Thiên Tân (Trung Quốc) trong chiều tối ngày 19-8. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết tinh thần toàn đội thoải mái khi có mặt ở Trung Quốc.

Trong lần tham dự này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có 13 tuyển thủ. Chủ công Vi Thị Như Quỳnh vắng mặt bất đắc dĩ.

Theo tìm hiểu của SGGP, Vi Thị Như Quỳnh có việc đột xuất tại gia đình, nên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban huấn luyện chấp thuận cho cô vắng mặt không thể sang Trung Quốc thi đấu.

13 tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ dự giải vô địch châu Á 2026 gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy.

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 21-8 tới 30-8. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở Bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc). Bảng A có các đội Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Iraq và Bảng B có các đội Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia, Australia. Đội nữ Thái Lan đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Ngày 20-8, các đội sẽ dự phiên họp kỹ thuật trước thi đấu cùng Ban tổ chức.

MINH CHIẾN