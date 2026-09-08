16 đội tham dự môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã xác định số lượng đội bóng tham dự.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ là thành phần nòng cốt của đơn vị Tây Ninh dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VFV

Ban tổ chức môn bóng chuyền của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã chốt số lượng đội tham dự nội dung bóng chuyền (trong nhà) gồm 8 đội nam (Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, TPHCM, Đà Nẵng) và 8 đội nữ (Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên, TPHCM).

2 đội nam, nữ TPHCM là chủ nhà môn bóng chuyền tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, sẽ tranh tài tại Nhà thi đấu Rạch Miễu.

Cách đây 4 năm, môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 ghi nhận 10 đội nam và 10 đội nữ đăng ký thi đấu. Hiện tại, 8 đội nam, 8 đội nữ là những đại diện tiêu biểu của bóng chuyền nước nhà.

Theo quy định, VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện sau: - Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026; Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV; Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp”.

Phụ công tuyển thủ quốc gia Trần Thị Bích Thủy sẽ thi đấu cho Đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội năm nay. Ảnh: VFV

Hiện tại, đội nữ Hà Nội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sở hữu lực lượng góp mặt từ 2 đội Hóa chất Đức Giang và Hà Nội.

Theo đó, các gương mặt quan trọng của đội Hóa chất Đức Giang như Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy, Trần Tú Linh, Lê Thị Yến, Cao Thị Hoa Thắm… Lực lượng của đội nữ Hà Nội gồm nhiều gương mặt hàng đầu quốc gia như Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh… dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đội nam Quân đội và đội nữ Quân đội đã giành HCV. Năm nay, 2 đội bóng vẫn được đánh giá là ứng cử viên đủ cơ hội bảo vệ tấm HCV của mình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn bóng chuyền (trong nhà) Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho phép mỗi đội được đăng ký tối thiểu 10 VĐV và tối đa là 14 VĐV. “Tại cuộc họp kỹ thuật có thể thay thế, bổ sung VĐV thi đấu chính thức. Chỉ những VĐV có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ mới được có tên trong đăng ký thi đấu chính thức”, Điều lệ môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ghi rõ.

MINH CHIẾN