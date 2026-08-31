Bóng chuyền nam Công an TPHCM sẽ tranh tài giải quốc tế tại Đồng Nai

Đội TPHCM và Công an TPHCM sẽ góp mặt tranh tài tại Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 tổ chức trong tháng 9.

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM sẽ có nhiều cầu thủ chất lượng thi đấu giải quốc tế tại Thành phố Đồng Nai sắp tới (Ảnh: MINH CHIẾN)

Ban tổ chức Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 cho biết, Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia chính thức nhận lời góp mặt tranh tài.

Ngoài vị khách mời này, 3 đại diện của Việt Nam tham gia giải gồm đội nam Đồng Nai (chủ nhà), TPHCM và Công an TPHCM.

4 đội bóng sẽ tranh tài từ ngày 17-9 tới 20-9 tại Nhà thi đấu Thành phố Đồng Nai. Dự kiến, Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia sẽ mang đến đội hình mạnh nhất tham gia thi đấu.

Đội bóng chuyền nam Campuchia đã gây bất ngờ sau khi vừa giành ngôi vô địch chặng thứ nhất Giải SEA V.Cup 2026. Do vậy, người hâm mộ chờ đợi theo dõi các màn trình diễn hấp dẫn tại Thành phố Đồng Nai.

Trong khi đó, đội Công an TPHCM dự kiến sẽ cử nhiều hảo thủ nổi tiếng dự giải với mục tiêu giành thành tích tốt nhất.

Thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh vừa đoạt ngôi Á quân Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026. Đội nam Công an TPHCM hiện có nhiều cầu thủ là thành viên Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang chuẩn bị cho ASIAD 20.

Tuy nhiên, họ vẫn còn những gương mặt giữ phong độ cao trong đội hình như Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Duy, Giang Văn Đức, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Trung Trực…

Trong khi đó, HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) và Dương Tấn Vinh (Đồng Nai) xem Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 là dịp tích lũy chuyên môn tốt giúp cầu thủ được cọ xát trình độ.

Hiện tại, đội TPHCM đang chuẩn bị lực lượng cho vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Đội Đồng Nai cũng đang hướng đến Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026.

MINH CHIẾN