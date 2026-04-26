Đội nam Công an TPHCM lần đầu tiên vô địch Cúp Hùng Vương 2026

Với sự xuất sắc trong các pha bóng tấn công, các tay đập của đội nam Công an TPHCM đã chiến thắng tại trận chung kết để vô địch Cúp Hùng Vương 2026.

Hai đội bóng đã chơi trận chung kết quyết liệt tại Phú Thọ. Ảnh: MINH CHIẾN

Tới nửa đêm ngày 26-4, khán giả mới rời nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ sau khi được chứng kiến trận chung kết nội dung nam giữa đội Biên Phòng MB và Công an TPHCM. Có thể xem, đây là trận đấu tâm điểm của giải. Vì vậy, các khán đài nhà thi đấu đã không còn chỗ trống.

Dưới sân, cầu thủ 2 bên đã chơi với sự tập trung nhất. Một năm trước, đội nam Biên Phòng MB giành chiến thắng trước Công an TPHCM để có ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2025. Tuy nhiên tại trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026, kết quả đã không lặp lại.

Ban huấn luyện đội Công an TPHCM có sự tự tin vào đội hình cầu thủ của mình bởi họ đưa ra sân 2 ngoại binh Martin Licek, Ali Haghparast. Cùng với đó, mũi đánh đối chuyền Quốc Dư đã thể hiện tốt chuyên môn ở trận chung kết lần này.

Ngay tại ván thứ nhất, cầu thủ Công an TPHCM là những người dẫn điểm sâu để Biên Phòng MB phải bám đuổi tỷ số. Dù vậy, các cầu thủ của HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) không thể vượt lên có chiến thắng. Họ để thua ván đầu với kết quả 16/25. Ván thứ 2, tình thế vẫn diễn ra một chiều khi cầu thủ Công an TPHCM tự tin phối hợp mạch lạc để triển khai chiến thuật tấn công. Trong ván này, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục thắng 25/20.

Tại ván thứ 3, cầu thủ 2 bên đã chơi giằng co. Dẫu thế vào thời điểm quyết định, các mũi đánh của Công an TPHCM tận dụng tốt cơ hội để vượt lên có điểm thắng quyết định với tỷ số 25/20.

Đội nam Công an TPHCM vô địch Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Chung cuộc, đội Công an TPHCM giành chiến thắng 3-0 và đoạt Cúp Hùng Vương 2026. Đây là lần đầu tiên, đội bóng này có ngôi vô địch sau 2 lần liên tiếp vào chung kết giải đấu. Đây cũng là kết quả vô địch đầu tay của HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh khi đảm trách người chỉ đạo chuyên môn của đội bóng trong năm 2026.

Ban tổ chức trao giải cho đội nữ Hà Nội. Ảnh: MINH CHIẾN

Cùng ngày cuối tại giải đấu, đội VTV Bình Điền Long An thua 1-3 trước Binh chủng Thông tin trong trận đấu tranh hạng 3 tại Phú Thọ.

HLV Nguyễn Văn Hạnh: “Đây là trận chung kết quan trọng của đội bóng. Chúng tôi đã tập trung thi đấu và các cầu thủ làm tốt đấu pháp Ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi có chiến thắng lần này cũng tạo được động lực tinh thần tốt cho toàn đội”.

Tại Cúp Hùng Vương 2026, danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất được trao cho Ali Haghparast (Công an TPHCM) và Ivana Vanjak (Hà Nội). Cầu thủ phòng thủ xuất sắc nhất là Nguyễn Khánh Đang (Hà Nội) và Huỳnh Trung Trực (Công an TPHCM) trong khi cầu thủ chuyền 2 xuất sắc nhất là Đinh Văn Duy (Biên Phòng MB) và Tichaya Boonlert (Hóa chất Đức Giang).

