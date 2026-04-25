Tay đập Lianet García Anglada sớm chia tay Cúp Hùng Vương 2026

Để đảm bảo sức khỏe cho chủ công Lianet García Anglada, đội VTV Bình Điền Long An sẽ giữ tay đập này ngồi ngoài tại trận tranh hạng 3 ở Cúp Hùng Vương 2026.

Ngoại binh Lianet García Anglada (phải) đã gặp chấn thương ở Cúp Hùng Vương 2026.

Cầu thủ Lianet García Anglada đã phải sớm chia tay Cúp Hùng Vương 2026 do gặp chấn thương. Ngoại binh người Cuba của đội VTV Bình Điền Long An đã tái phát chấn thương khi đội bóng này thi đấu trận bán kết cùng Hóa chất Đức Giang tối ngày 24-4 ở Phú Thọ.

Sau trận đấu, Lianet García Anglada đã được bộ phận y tế của giải đấu đưa tới bệnh viện kiểm tra mức độ đau. Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An trao đổi cùng SGGP cho biết: “Ưu tiên trên hết của đội bóng là giữ sức khỏe cho cầu thủ. Chúng tôi sẽ để Lianet García Anglada được tĩnh dưỡng và có sự yên tâm nhất”.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu tranh hạng 3 Cúp Hùng Vương 2026 với đội Binh chủng Thông tin vào tối ngày 26-4. Chắc chắn, Ban huấn luyện đội bóng sẽ không sử dụng Lianet García Anglada. Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn còn 1 ngoại binh là chủ công Regla Martínez Ortiz (Cuba).

Trước đó, Lianet García Anglada gặp chấn thương khi thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Đông Anh (Hà Nội). Tay đập này đã được trị liệu để lấy lại thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, điều không may mắn đã diễn ra tại Phú Thọ khi cô bị đau trở lại.

Sau Cúp Hùng Vương 2026, đội VTV Bình Điền Long An sẽ tiếp tục thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2026 từ ngày 15.5 tới 23.5 tại Tây Ninh. Đội bóng này là chủ nhà của giải đấu. Sơ bộ ban đầu, Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An sẽ đăng ký Lianet García Anglada, Regla Martínez Ortiz tham gia tranh tài ở Tây Ninh. Tuy nhiên, sau Cúp Hùng Vương 2026, đội bóng sẽ có những tính toán lực lượng cụ thể để xác định 14 cầu thủ chính thức tham gia giải đấu này.

MINH CHIẾN