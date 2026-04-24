Bán kết Cúp Hùng Vương 2026: So tài đỉnh cao

Hôm nay, khán giả tiếp tục có cơ hội được chứng kiến 2 trận bán kết còn lại của giải đấu và tất cả cùng chờ đợi những màn giằng co quyết liệt.

Đội VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang sẽ gặp nhau tại bán kết Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VFV

Ngày tranh tài tại Phú Thọ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu tâm điểm là nữ VTV Bình Điền Long An gặp Hóa chất Đức Giang và nam Công an TPHCM gặp Thể Công Tân Cảng.

Trước giờ thi đấu, HLV Ngọc Hoa và cầu thủ VTV Bình Điền Long An rất tập trung để chuẩn bị chuyên môn. Hiện tại, đội bóng này đang có đầy đủ cầu thủ tốt nhất trong đội hình. Trong đó, chủ công Trần Thị Thanh Thúy được khán giả chờ đợi sẽ tỏa sáng tại trận bán kết Cúp Hùng Vương 2026. HLV Ngọc Hoa và Ban huấn luyện có sự yên tâm khi Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz có sức khỏe tốt.

Lần gần nhất đội VTV Bình Điền Long An vô địch Cúp Hùng Vương là năm 2024. Bây giờ, Thanh Thúy và đồng đội rất chờ đợi có được kết quả tốt trước Hóa chất Đức Giang để góp mặt trận tranh ngôi vô địch. Với đội Hóa chất Đức Giang, HLV Nguyễn Hữu Hà cũng tin tưởng cơ hội đạt được kết quả tốt nhất sẽ đến với mình. Đội bóng tới từ thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có sự phục vụ của 2 phụ công hàng đầu Việt Nam là Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến. Vì thế, trận bán kết sẽ diễn ra với sự ngang bằng chuyên môn. Trận này được tổ chức lúc 19 giờ.

Trong khi đó, khán giả chờ đợi cuộc tái đấu giữa Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng. Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội), đội Công an TPHCM đã thắng Thể Công Tân Cảng. Tại bán kết Cúp Hùng Vương 2026, từng đội bóng đều có 2 ngoại binh trong đội hình. Thế nên, cuộc tái đấu đang được chờ đợi sẽ có những màn so tài với các pha bóng đỉnh cao của cầu thủ 2 bên. Trận đấu diễn ra lúc 21 giờ.

Lịch thi đấu ngày 24-4:

19 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (Bán kết nữ)

21 giờ 00: Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng (Bán kết nam)

MINH CHIẾN