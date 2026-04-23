Lịch thi đấu bán kết Cúp Hùng Vương 2026 ngày 23-4

Hôm nay, giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 chính thức diễn ra tại Phú Thọ và nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn cùng người hâm mộ.

Đội nữ Hà Nội lần đầu thi đấu Cúp Hùng Vương 2026 và đặt mục tiêu có kết quả tốt nhất.

Ngay ngày đầu tiên 23-4 của Cúp Hùng Vương 2026, 2 trận bán kết hấp dẫn sẽ được tổ chức là cuộc so tài giữa Hà Nội với Binh chủng Thông tin (nữ) và Biên Phòng MB với Hà Nội (nam).

Đội nữ Hà Nội đang nổi lên là ứng viên vô địch Cúp Hùng Vương 2026 sau khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cầu thủ đạt thành tích 7 trận thắng tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Hiện tại, đây là đội bóng tăng cường lực lượng nhiều nhất để thi đấu Cúp Hùng Vương 2026. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đăng ký bổ sung 3 cầu thủ mới để có đội hình tham gia Cúp Hùng VƯơng 2026 là phụ công Phương Quỳnh, chuyền hai Đinh Thị Vân, chủ công Nguyễn Thị Uyên.

Đây là lần đầu đội nữ Hà Nội được suất tham dự Cúp Hùng Vương kể từ sau khi đội Bưu điện Hà Nội (cũ) giải thể. Vì thế, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất muốn đạt một kết quả có giá trị cùng các học trò.

Đội Binh chủng Thông tin vẫn đang tập trung tinh thần để thi đấu trận bán kết Cúp Hùng Vương 2026. Năm ngoái, họ đã vào chung kết giải. Năm nay, đội bóng này đã thay đổi lực lượng đáng kể với nhiều gương mặt trẻ thi đấu nhưng HLV Phạm Văn Long vẫn có cơ hội của mình. Trận bán kết nữ này sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30.

Đội đương kim vô địch Biên Phòng MB sẽ gặp Hà Nội tại trận bán kết đầu tiên nội dung nam Cúp Hùng Vương 2026 vào lúc 21 giờ 30. Việc phải thi đấu vào khung giờ muộn sẽ khiến các cầu thủ phải chuẩn bị rất kỹ nhằm tránh mất thể lực. Trước giờ khai cuộc, cả 2 đội được đánh giá có cơ hội ngang bằng bởi các bên cùng muốn giành chiến thắng để lọt vào chung kết.

Lịch thi đấu ngày 23-4:

19 giờ 00: Khai mạc

19 giờ 30: Hà Nội – Binh chủng Thông tin (Bán kết nữ)

21 giờ 30: Biên Phòng MB – Hà Nội (Bán kết nam)

MINH CHIẾN