Lịch thi đấu chính thức Cúp Hùng Vương 2026

Ban tổ chức Cúp Hùng Vương 2026 đã ban hành lịch thi đấu chính thức để các đội chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng tranh tài.

Người hâm mộ sẽ có cơ hội được theo dõi cuộc tái đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang tại Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VFV

Ngày 22-4 tại Phú Thọ, Ban tổ chức giải đấu đã họp kỹ thuật trước khi tranh tài với đại diện của 4 đội nam và 4 đội nữ góp mặt Cúp Hùng Vương 2026. Các đội đã hoàn tất đăng ký lực lượng chuyên môn thi đấu năm nay.

Năm nay, giải đấu có sự tham gia của VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Hà Nội, Hóa chất Đức Giang (nữ) và Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng, Hà Nội (nam).

Giải được diễn ra từ ngày 23-4 tới 26-4. Ban tổ chức thực hiện bán vé vào theo dõi các trận bán kết với mệnh giá 100.000 đồng/vé và 120.000 đồng/vé. Vé dành cho chung kết là 120.000 đồng/vé và 150.000 đồng/vé. Ban tổ chức thông báo mỗi buổi thi đấu diễn ra 2 trận và 1 vé được theo dõi 2 trận/buổi.

Năm nay, chương trình thi đấu các trận diễn ra với các khung giờ 19 giờ và 21 giờ. Ban tổ chức thực hiện bán vé tại cửa nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ cho đến khi hết số lượng vé phát hành.

Chương trình thi đấu chính thức Cúp Hùng Vương 2026

Ngày 23-4

19 giờ 00: Khai mạc

19 giờ 30: Hà Nội – Binh chủng Thông tin (bán kết nữ)

21 giờ 30: Biên Phòng MB – Hà Nội (bán kết nam)

Ngày 24-4

19 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (bán kết nữ)

21 giờ 00: Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng (bán kết nam)

Ngày 25-4

19 giờ 00: Tranh hạng 3 nam

21 giờ 00: Chung kết nữ

Ngày 26-4

19 giờ 00: Tranh hạng 3 nữ

21 giờ 00: Chung kết nam

MINH CHIẾN