Đội nam Biên Phòng có thể tăng cường ngoại binh Mông Cổ thi đấu Cúp Hùng Vương 2026

Tay đập Batsuuri Battur (Mông Cổ) đang nhận được sự quan tâm của đội bóng chuyền Biên Phòng nhằm tăng cường lực lượng thi đấu Cúp Hùng Vương 2026.

Đội nam Biên Phòng MB dự kiến tăng cường thêm ngoại binh tham dự Cúp Hùng Vương 2026 dù đã có tay đập Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan). Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội bóng chuyền nam Biên Phòng MB kỳ vọng có thể thuê tăng cường chủ công Batsuuri Battur (Mông Cổ). Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, việc tăng cường này chưa được quyết định. Ban huấn luyện đội bóng sẽ chờ ý kiến cấp chỉ huy trước khi có quyết định cuối cùng. Ngày 22-4, 8 đội bóng sẽ quyết định danh sách chính thức dự Cúp Hùng Vương 2026 gởi Ban tổ chức.

Batsuuri Battur là chủ công thi đấu hiệu quả cho đội nam Ninh Bình tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Giới chuyên môn đánh giá, đây là 1 trong những ngoại binh đạt phong độ tốt thời gian qua.

Tuy nhiên, đội nam Ninh Bình không thể giành được suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Vì vậy, ngoại binh Batsuuri Battur hoàn toàn có thể thi đấu cho đội Biên Phòng MB mà không vi phạm điều lệ.

Điều lệ Cúp Hùng Vương 2026 không giới hạn số lượng đăng ký ngoại binh của các đội bóng. Đồng thời, các đội có thể đưa ra sân cùng thời điểm nhiều hơn 1 ngoại binh. Các đội bóng sở hữu 2 ngoại binh hoặc nhiều hơn hoàn toàn có thể đưa ra sân tranh tài tại Cúp Hùng Vương 2026 cùng thời điểm.

Hiện tại, đội Biên Phòng MB đang là đương kim vô địch Cúp Hùng Vương 2026. Đội bóng này chỉ thuê 1 ngoại binh thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2025 là Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan). Tay đập này sẽ tham dự Cúp Hùng Vương 2026 cùng đội bóng áo lính.

Nếu có Batsuuri Battur, đội Biên Phòng MB sẽ lần đầu tiên sở hữu 2 ngoại binh tham gia tranh tài Cúp Hùng Vương.

Hiện tại, các đội đang có 2 ngoại binh là VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Binh chủng Thông tin, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM. Cúp Hùng Vương 2026 sẽ tranh tài từ ngày 23-4 tới 26-4 ở Phú Thọ. Đây là giải đấu thường niên có sự góp mặt của 4 đội nam và 4 đội nữ xuất sắc nhất sau vòng 1 giải vô địch quốc gia.

MINH CHIẾN