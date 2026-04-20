Các đội bóng có suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026 đã cùng có mặt tại Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị bước vào những trận so tài hấp dẫn.

Đội nam Công an TPHCM tiếp tục tìm cơ hội chinh phục Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VFV

Năm nay, Cúp Hùng Vương 2026 chính thức vắng mặt đội đương kim vô địch nội dung nữ là Ninh Bình. Do vậy, chắc chắn giải đấu sẽ có nhà vô địch mới của nội dung nữ.

4 đội bóng nữ giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương 2026 sau khi kết thúc vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 gồm Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin. Vào lúc này, các đội bóng trên đã tới Phú Thọ.

4 đội bóng nam giành quyền tranh tài Cúp Hùng Vương 2026 là Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng và Hà Nội.

Đội nam Hà Nội và nữ Binh chủng Thông tin có được suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026 sau khi kết quả thi đấu tại ngày cuối 19-4 của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 xác định.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, 8 đội bóng có mặt tại Phú Thọ lần này đều là những đội bóng mạnh và tất cả có cơ hội giành ngôi vô địch như nhau. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng chờ đợi những bất ngờ có thể xảy ra để tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Lịch thi đấu Cúp Hùng Vương 2026:

Ngày 23-4

19 giờ 30: Hà Nội – Binh chủng Thông tin (bán kết nữ)

21 giờ 30: Biên Phòng MB – Hà Nội (bán kết nam)

Ngày 24-4

19 giờ 00: Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (bán kết nữ)

21 giờ 00: Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng (bán kết nam)

Ngày 25-4

19 giờ 00: Tranh hạng 3 nam

21 giờ 00: Chung kết nữ

Ngày 26-4

19 giờ 00: Tranh hạng 3 nữ

21 giờ 00: Chung kết nam

MINH CHIẾN