Xác định 8 đội nam và nữ giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương 2026

Trận đấu giữa đội nam TPHCM và Hà Nội đã khép lại với chiến thắng cho các tay đập thủ đô đồng thời các suất góp mặt Cúp Hùng Vương 2026 đã xác định.

Đội nam Hà Nội và TPHCM đã kết thúc với các đường bóng giằng co quyết liệt. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận đấu nội dung nam giữa TPHCM và Hà Nội vào chiều muộn ngày 19-4 tại Đông Anh (Hà Nội) mang ý nghĩa quan trọng cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội). Họ buộc phải thắng mới đủ cơ hội giành suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026 tiếp theo.

Bước vào trận đấu, đội Hà Nội chủ động chơi với nhịp độ nhanh. Các mũi đánh Xuân Đức, Văn Chường, Kuon Mom hay Ngọc Hoàng đều tập trung tìm các cơ hội ghi điểm để tạo lợi thế cho đội nhà. Tuy nhiên, họ đã gặp phải tinh thần thi đấu mạnh mẽ tới từ các tay đập nam TPHCM. Trong ván đầu, đội Hà Nội đã thua 25/27. Dù thế ở 3 ván còn lại, đội bóng này lần lượt giành lại các chiến thắng với điểm số 25/21, 25/19 và 25/21.

Chung cuộc, đội nam Hà Nội thắng 3-1. Với kết quả này, đội Hà Nội đã có vị trí hạng 4 tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Đồng thời, kết quả của trận đấu đã gián tiếp khiến đội nam Ninh Bình xuống hạng 5, không còn cơ hội góp mặt Cúp Hùng Vương 2026.

Sau buổi chiều thi đấu ngày 19-4, Cúp Hùng Vương 2026 đã xác định 4 đội nam góp mặt gồm Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng và Hà Nội. Nội dung nữ có 4 đội gồm Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin.

Với thứ hạng đã được xác định dành cho 4 đội nam, 4 đội nữ dẫn đầu ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 thì các cặp đấu bán kết Cúp Hùng Vương 2026 đã sớm được xác định là Hà Nội – Binh chủng Thông tin; Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An (nữ) và Biên Phòng MB – Hà Nội; Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng (nam).

Vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ kết thúc sau tối tranh tài 19-4 tại Đông Anh (Hà Nội).

MINH CHIẾN