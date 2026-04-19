Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 19-4

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và khán giả sẽ được theo dõi những cuộc so tài quyết định quan trọng.

Đội nữ Thanh Hóa đứng trước cơ hội có kết quả tốt để tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VFV

Ngày tranh tài cuối tại Đông Anh (Hà Nội) vẫn còn mang nhiều ý nghĩa. Trong đó cuộc đấu nội dung nữ giữa Thanh Hà và Hóa chất Đức Giang với trận so tài nội dung nam giữa TPHCM và Hà Nội sẽ được chú ý đáng kể.

Bởi lẽ, đây là những trận đấu sẽ quyết định các tấm vé tham dự Cúp Hùng Vương 2026 cho đội nữ Thanh Hóa và đội nam Hà Nội.

Trong trận đấu này, nếu đội Thanh Hóa vượt qua Hóa chất Đức Giang, họ sẽ có cơ hội được tham dự Cúp Hùng Vương.

Vì thế, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) rất kỳ vọng các học trò của mình làm được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, đội Hóa chất Đức Giang đang chơi ổn định tại vòng 1 năm nay nên việc vượt qua đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hà sẽ không dễ dàng cho các tay đập tới từ xứ Thanh. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Ở trận đấu của nội dung nam, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) có quyền tự quyết cơ hội được tham dự Cúp Hùng Vương 2026 cho mình. Nếu họ giành chiến thắng tại trận đấu trước TPHCM được diễn ra lúc 14 giờ 30, đội nam Hà Nội sẽ lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất vòng 1. Đồng nghĩa, tấm vé góp mặt Cúp Hùng Vương sẽ thuộc về đội Hà Nội. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) và các học trò không muốn mất điểm trong trận này vì vậy cuộc so tài vẫn có giá trị.

Ngày thi đấu còn diễn ra 2 trận đấu cuối cùng là nữ Ninh Bình gặp Ngân hàng Công Thương và nam Công an TPHCM gặp Đà Nẵng.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 19-4:

12 giờ 00: Thanh Hóa – Hóa chất Đức Giang (nữ)

14 giờ 30: TPHCM – Hà Nội (nam)

17 giờ 30: Ninh Bình – Ngân hàng Công Thương (nữ)

20 giờ 00: Công an TPHCM – Đà Nẵng (nam)

MINH CHIẾN