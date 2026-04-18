Đội nam Biên Phòng lội ngược dòng vượt qua Ninh Bình để có 7 trận toàn thắng

Đội Biên Phòng MB và Ninh Bình đã cống hiến trận đấu có 5 ván diễn ra hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

Tối muộn ngày 18-4, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) khép lại cuộc so tài hấp dẫn giữa Biên Phòng MB và Ninh Bình. Với mỗi đội bóng, đây là trận đấu quan trọng. Đội nam Ninh Bình muốn tìm chiến thắng giúp đảm bảo cơ hội góp mặt Cúp Hùng Vương trong khi cầu thủ Biên Phòng MB muốn giữ mạch toàn thắng tại vòng 1 năm nay.

Vì lẽ đó, cầu thủ 2 bên so tài quyết liệt ngay từ đầu. Ván thứ nhất khởi đi với sự giằng co từng điểm giữa 2 bên. Các cầu thủ Ninh Bình và Biên Phòng MB tập trung giành điểm khi giữ quyền phát bóng. Ở ván này, ngoại binh Batsuuri Battur và chủ công Trần Anh Tú đã giúp Ninh Bình vượt lên thắng 34/32.

Tại ván thứ 2, đội Biên Phòng MB chơi tỉnh táo hơn. Các tình huống mắc lỗi phòng thủ được rút kinh nghiệm. Thay vào đó, lần lượt Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Minh Đức, Thế Khải, Duy Tuyến… đã kết thúc chính xác những pha đập bóng tấn công để ghi điểm cho đội nhà. Cầu thủ áo lính thắng 25/21 tại ván này.

Trong ván thứ 3, các tay đập của HLV Trần Đình Tiền nối tiếp mạch hưng phấn rồi vượt qua đối thủ bằng thắng lợi 25/16. Dù thế, đội Ninh Bình không dễ dàng bị áp đảo. Tại ván thứ 4, HLV Bùi Trung Thảo đưa ra một số điều chỉnh chiến thuật và thay thế lực lượng vào sân, trong đó đối chuyển trẻ Phạm Văn Chung khiến hàng chắn Biên Phòng MB gặp khó khăn. Kết thúc ván này, Ninh Bình thắng 25/18.

Ở ván quyết định, ván 5, cầu thủ 2 bên vẫn chơi giằng co. Vào những tình huống phát bóng tấn công cuối cùng, cầu thủ Biên Phòng MB đã vượt qua đối thủ với kết quả 16/14 để đảm bảo thắng lợi 3-2 chung cuộc.

Như vậy, đội Biên Phòng MB là đội duy nhất tại nội dung nam của vòng 1 năm nay thắng 7 trận đã thi đấu. Đội bóng này chắc 1 suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Đội Ninh Bình sẽ chờ kết quả của trận Hà Nội – TPHCM trong ngày 19-4 mới biết được cơ hội tham dự Cúp Hùng Vương 2026 của mình.

MINH CHIẾN