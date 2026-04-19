Ngoại binh Lianet Garcia tự tin kịp hồi phục thể lực trước Cúp Hùng Vương 2026

Chủ công người Cuba Lianet García Anglada đang tích cực hồi phục thể lực để sớm báo tin vui chuyên môn tới Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An trước thềm Cúp Hùng Vương 2026.

Ngoại binh Lianet Garcia của đội VTV Bình Điền Long An sẽ được hồi phục sức khỏe để trở lại tại Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Theo chia sẻ của đại diện đội VTV Bình Điền Long An, ngoại binh Lianet García Anglada đang tích cực hồi phục thể lực để lấy lại thể trạng tốt nhất ở thời điểm này. Trong thời điểm thi đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội) vừa qua, tay đập người Cuba chưa đạt được thể lực tốt nhất do gặp một chút vấn đề về sức khỏe.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An tin tưởng Lianet García Anglada kịp đạt được sức khỏe tốt nhất để sẵn sàng cho Cúp Hùng Vương 2026.

Sáng 19-4, đội VTV Bình Điền Long An đã rời Đông Anh (Hà Nội) để tới Việt Trì (Phú Thọ) chuẩn bị cho Cúp Hùng Vương 2026. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và đội bóng của mình đã kết thúc trận đấu cuối ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước đội Binh chủng Thông tin vào tối ngày 18-4. Chiến thắng giúp đội bóng này đứng vị trí thứ 3, có suất tranh tài Cúp Hùng Vương 2026.

Đáng chú ý tại trận đấu gặp Binh chủng Thông tin, Lianet García Anglada đã ngồi ngoài không ra sân trong các hiệp thi đấu.

Đây là lần thứ 2, chủ công Lianet García Anglada được góp mặt Cúp Hùng Vương. Năm ngoái, tay đập này đã được đội VTV Bình Điền Long An thuê tăng cường tranh tài Cúp Hùng Vương 2025. Đội VTV Bình Điền Long An đã có hạng 3 tại Cúp Hùng Vương 2025. Năm nay, đội bóng rất kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích, có thể tiến tới trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026.

Đội VTV Bình Điền Long An giành được suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Theo tìm hiểu, đội VTV Bình Điền Long An sẽ thay đổi lực lượng để tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Trong đó, cầu thủ Nguyễn Ngọc Anh sẽ được thay thế bằng Trần Nguyễn Quí Uyên. Cầu thủ Quí Uyên không có tên trong 14 gương mặt chính thức tham dự vòng 1 vừa qua tại Đông Anh (Hà Nội) nhưng lần này được HLV Ngọc Hoa bổ sung trở lại đội hình.

Như vậy, đội VTV Bình Điền Long An đã xác định 14 cầu thủ thi đấu Cúp Hùng Vương 2026 gồm Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Thúy, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Đào, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương, Trần Nguyễn Quí Uyên, Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz.

Cúp Hùng Vương 2026 được tổ chức từ ngày 23-4 tới 26-4. Ban tổ chức có bán vé phục vụ người hâm mộ vào theo dõi.

MINH CHIẾN