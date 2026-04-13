Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An bất ngờ để thua Hóa chất Đức Giang

Đội VTV Bình Điền Long An quyết tâm tìm thêm kết quả tốt nhất trước đối thủ Hóa chất Đức Giang, tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không thành công.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã tấn công trước hàng chắn Hóa chất Đức Giang. Ảnh: VFV

Hai đội đã nhập cuộc hứng khởi trong trận đấu diễn ra chiều 13-4 tại Đông Anh (Hà Nội). Cả 2 bên cùng hiểu rõ trận đấu có tính chất quyết định nhằm tìm thêm điểm số củng cố vị trí nhóm đầu của mình.

HLV Ngọc Hoa vẫn có trên sân các cầu thủ tốt nhất như Kim Thoa, Kim Thanh, Như Anh, Lan Vy cùng các ngoại binh Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz. Họ đã chơi tốt trong 2 ván đầu để giữ được thế trận áp đảo. Cầu thủ VTV Bình Điền Long An gắn kết được hàng trước và hàng sau, từ đó các miếng phối hợp chiến thuật đưa bóng vào vị trí thuận lợi để mũi chủ công Lianet García Anglada và đối chuyền Kim Thanh ghi đểm chính xác.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện Hóa chất Đức Giang đã giúp cầu thủ lấy lại tinh thần trong ván thứ 3 bằng những điều chỉnh phù hợp. Tại ván này, cầu thủ Hóa chất Đức Giang vượt lên chiến thắng vào thời điểm quyết định bằng điểm số 25/23.

Từ đây, tinh thần cầu thủ Hóa chất Đức Giang hứng khởi hơn. Đặc biệt, ngoại binh chuyền hai Tichaya Boonlert đã phối hợp ăn ý với các đồng đội. Cầu thủ này là mắt xích quan trọng để đội Hóa chất Đức Giang có những chiến thắng thuyết phục qua các lượt trận đã đấu. Với khả năng phân phối bóng của mình, Tichaya Boonlert lần lượt giúp 2 phụ công Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến của Hóa chất Đức Giang vượt được hàng chắn VTV Bình Điền Long An để ghi điểm. Tại ván thứ 4, đội Hóa chất Đức Giang thắng 25/17.

Trong ván thứ 5, HLV Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) và Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đã tập trung chỉ đạo các học trò. Tuy nhiên, chỉ có 1 đội giành được chiến thắng cuối cùng. Đội Hóa chất Đức Giang đã thắng sít sao 18/16 tại ván này. Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An để thua 2-3.

Hàng chắn của Hóa chất Đức Giang đã cản phá được nhiều pha tấn công của VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VFV

Tính đến lúc này, đội VTV Bình Điền Long An đã bất ngờ thua 2 trận tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Họ đang tạm đứng vị trí thứ 3 của bảng nữ. Phía trước, đội VTV Bình Điền Long An còn 3 trận đấu quan trọng trước Ninh Bình, Hà Nội và Binh chủng Thông tin.

Trong khi đó, đội Hóa chất Đức Giang đã có 3 trận thắng nên tạm vươn lên thứ nhì bảng nữ ở thời điểm hiện tại.

MINH CHIẾN