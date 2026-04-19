Thanh Hóa tự đánh mất cơ hội để rơi vé Cúp Hùng Vương 2026 vào tay đội Binh chủng Thông tin

Đội nữ Thanh Hóa có quyền tự quyết để tranh tấm vé tham dự Cúp Hùng Vương 2026 bằng việc lọt vào 4 đội dẫn đầu tại vòng 1, nhưng họ không thành công.

Ngày 19-4, đội nữ Thanh Hóa đã ra sân gặp chủ nhà Hóa chất Đức Giang. Trận đấu đặc biệt quan trọng đối với thầy trò HLV Bùi Huy Sơn bởi nếu họ giành được chiến thắng thì có thêm suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Với quyền tự quyết nằm trong tay, cầu thủ nữ Thanh Hóa đã nhập cuộc tự tin. Bóng từ chuyền 2 Minh Thư đã tập trung đưa tới các mũi đánh Cai Xiaoqing và Hoàng Thị Thảo. Cả 2 đều bình tĩnh tấn công tìm điểm số cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, những pha tấn công của họ vẫn bị hàng chắn được bố trí kín kẽ của Hóa chất Đức Giang hóa giải.

Dù thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà đã chắc vị trí số 2 và có suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026, tuy nhiên, đội Hóa chất Đức Giang vẫn chơi với hết khả năng của mình. 2 mũi phụ công Lý Thị Luyến và Trần Thị Bích Thủy tiếp tục đảm trách vai trò ghi điểm giữa lưới cũng như chắn bóng bọc lót cho đồng đội. Với sự phối hợp nhuần nhuyễn và có sự áp đảo rõ rệt, đội Hóa chất Đức Giang giành chiến thắng dễ dàng 3-0 (25/19, 25/17, 25/14).

Trận thua khiến cho cầu thủ Thanh Hóa rơi vào tâm trạng buồn bã bởi họ đánh rơi cơ hội đáng tiếc đã nằm trong tay để có thể tới Cúp Hùng Vương 2026.

Chính trận thua này của Thanh Hóa đã gián tiếp giúp đội Binh chủng Thông tin có suất tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Nội dung nữ của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 xác định 4 đội dẫn đầu cuối cùng lần lượt là Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin. Đồng nghĩa, các cặp đấu bán kết Cúp Hùng Vương 2026 được xác định là Hà Nội gặp Binh chủng Thông tin và Hóa chất Đức Giang gặp VTV Bình Điền Long An.

MINH CHIẾN