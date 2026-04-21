Các đội bóng chuyền chốt danh sách cầu thủ dự Cúp Hùng Vương 2026 vào ngày 22-4

Các đội bóng sẽ đăng ký danh sách chính thức với Ban tổ chức vào ngày 22-4, sau đó sẽ bước vào tranh tài các trận đấu tại Phú Thọ.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục tham dự Cúp Hùng Vương 2026 tại Phú Thọ. Ảnh: VFV

Ban tổ chức Cúp Hùng Vương 2026 trao đổi cùng SGGP cho biết, phiên họp kỹ thuật trước giải đấu được diễn ra vào ngày 22-4. Đây là thời điểm cuối cùng để 4 đội nam và 4 đội nữ đăng ký chính thức 14 cầu thủ tham gia tranh tài năm nay.

Hiện tại, cả 8 đội bóng gồm VTV Bình Điền Long An, Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, Binh chủng Thông tin (nữ), Công an TPHCM, Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Hà Nội (nam) đã có mặt tại Phú Thọ và được tập luyện làm quen nhà thi đấu trước khi tranh tài Cúp Hùng Vương.

Theo ghi nhận, cả 8 đội đều đăng ký ngoại binh tham gia Cúp Hùng Vương 2026. Điều lệ giải đấu cho phép các đội được sử dụng tối đa số ngoại binh đăng ký để đưa ra sân trong mọi thời điểm. Vì vậy, tất cả các đội bóng đều tận dụng cơ hội sử dụng cầu thủ tốt nhất phục vụ chuyên môn ở Phú Thọ năm nay. “Tới phiên họp kỹ thuật, số lượng ngoại binh cụ thể mới quyết định cuối cùng. Các đội bóng đều có sự chuẩn bị của mình. Ngoài các ngoại binh mà những đội bóng tham dự Cúp Hùng Vương 2026 sử dụng tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026, các Ban huấn luyện có quyền tăng cường thêm ngoại binh do điều lệ giải không giới hạn số lượng đăng ký”, đại diện Ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết.

Năm ngoái, Cúp Hùng Vương 2025 chứng kiến 2 trận chung kết là Biên Phòng MB – Công an TPHCM (nam) và Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ). Các đội Ninh Bình (nữ) và Biên Phòng MB (nam) đã giành ngôi vô địch.

Năm nay, giới chuyên môn rất kỳ vọng sẽ có bất ngờ xảy ra để tạo thêm sự hấp dẫn chuyên môn trong các cuộc so tài. Cúp Hùng Vương 2026 tổ chức từ ngày 23-4 tới 26-4 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ.

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đang được đồn đoán có thể tăng cường thêm ngoại binh là tuyển thủ quốc gia Bulgaria Simeon Nikolov để tranh tài Cúp Hùng Vương 2026. Tuy nhiên, đại diện đội bóng chia sẻ với SGGP cho biết chưa chắc chắn điều này. Cầu thủ Simeon Nikolov thi đấu vị trí chuyền 2, đang là gương mặt hàng đầu của bóng chuyền châu Âu.

MINH CHIẾN