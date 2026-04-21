HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn 14 tuyển thủ Hà Nội dự Cúp Hùng Vương 2026

Đội nữ Hà Nội đã có 14 cầu thủ tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu, HLV trưởng đã quyết định danh sách 14 gương mặt chính thức tranh tài tại Phú Thọ năm nay. Đội bóng sẽ đăng ký với Ban tổ chức vào ngày 22-4.

Đội nữ Hà Nội chọn 14 cầu thủ chính thức gồm Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Lý Thụy Vi, Ivana Vanjak (chủ công), Lưu Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Uyên (đối chuyền), Lê Thanh Thúy, Lê Thùy Linh, Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn Phương Quỳnh (phụ công), Đinh Thị Vân, Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Phạm Thị Thanh Chúc, Nguyễn Khánh Đang (libero).

Đội bóng này đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2026 do đã có thành tích thắng 7 trận tại vòng 1 giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 ở Đông Anh (Hà Nội) vừa qua. Không kể giai đoạn đội nữ Bưu điện Hà Nội (cũ) thì đây mới là lần đầu, đội nữ Hà Nội góp mặt ở sân chơi Cúp Hùng Vương.

Sau vòng 1 vừa qua ở Đông Anh (Hà Nội), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thuê tăng cường thêm phụ công Phương Quỳnh từ đội Ngân hàng Công Thương và chủ công Nguyễn Thị Uyên từ đội Ninh Bình để gia cố lực lượng thi đấu Cúp Hùng Vương 2026. Trước đó, cầu thủ chuyền hai Đinh Thị Vân đã được đội bóng này mượn từ đội Bắc Ninh nhưng không thể đăng ký thi đấu ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội bóng của mình đã tập luyện tại Phú Thọ những ngày qua. Mục tiêu mà ông Kiệt cùng Ban huấn luyện đặt ra cho các cầu thủ là tập trung thi đấu để hướng đến giành kết quả cao nhất ở Cúp Hùng Vương 2026. Đội bóng này sẽ gặp Binh chủng Thông tin tại trận bán kết Cúp Hùng Vương 2026.

Năm ngoái, đội nữ Ninh Bình đã vô địch Cúp Hùng Vương 2025 nhưng họ không có suất thi đấu tại Phú Thọ năm nay. Vì vậy, nội dung nữ của Cúp Hùng Vương 2026 chắc chắn sẽ có nhà vô địch mới.

MINH CHIẾN