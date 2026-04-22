Sôi động chuyển nhượng ngoại binh dự Cúp Hùng Vương 2026

Các đội đã quyết định danh sách cuối cùng tranh tài Cúp Hùng Vương 2026 và đã không có nhiều bất ngờ như những đồn đoán ban đầu.

Ngoại binh vẫn quen thuộc từ vòng 1 giải quốc gia

Tại phiên họp kỹ thuật của Cúp Hùng Vương 2026 tổ chức ngày 22-4, danh sách ngoại binh của các đội đã được xác định.

Theo đó, có 5 đội đăng ký 2 ngoại binh thi đấu Cúp Hùng Vương 2026 gồm Công an TPHCM (Martin Licek, Ali Haghparast), Thể Công Tân Cảng (Rivan Nurmulki, Xue Zhihong), VTV Bình Điền Long An (Lianet García Anglada, Regla Martínez Ortiz), Binh chủng Thông tin (Che Wenhan, Sun Jie) và Hóa chất Đức Giang (Tichaya Boonlert, Darin).

Trong khi đó, đội Biên Phòng MB chỉ đăng ký 1 ngoại binh Jakkrit Thanomnoi và đội nam Hà Nội, nữ Hà Nội cũng chỉ góp mặt 1 ngoại binh. Tay đập Kuon Mom tiếp tục tranh tài với đội nam Hà Nội ở Cúp Hùng Vương 2026 còn chủ công Ivana Vanjak thi đấu cho đội nữ Hà Nội.

Khi danh sách chính thức được công bố, giới chuyên môn đã thấy cụ thể lực lượng của các đội. Trong đó, các cầu thủ ngoại binh đều là người quen thuộc vừa tham gia vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Trước khi Cúp Hùng Vương 2026 khởi tranh, nhiều đồn đoán cho rằng đội Biên Phòng MB sẽ tăng cường thêm chủ công Mông Cổ Batsuuri Battur hay đội Công an TPHCM chuyển nhượng cầu thủ chuyền hai Simeon Nikolov và đội nam Hà Nội có thêm 1 mũi đánh tuyển thủ Indonesia còn đội Binh chủng Thông tin sẽ thuê cầu thủ chuyền hai Thái Lan.

Tất cả đều không là quyết định cụ thể cũng như không có trường hợp nào kể trên đến Cúp Hùng Vương 2026. Cầu thủ Simeon Nikolov (Bulgaria) không tới Việt Nam như nhiều chờ đợi.

Tất cả cùng thận trọng

8 đội bóng (4 nam, 4 nữ) có cơ hội giành kết quả cao nhất tại Cúp Hùng Vương 2026. Yếu tố ngoại binh sẽ chỉ đóng góp chuyên môn một phần. Lực lượng nội binh mới là điểm tựa quan trọng để họ làm nên kết quả cao nhất. Vì thế, các Ban huấn luyện đều tích cực tập luyện chuẩn bị chuyên môn những ngày qua ở Phú Thọ.

Trước khi giải đấu khởi tranh, không ai vội đưa ra những dự báo bởi đội hình của 8 đội bóng đều có các cầu thủ hàng đầu. Tuy nhiên, những đội đã thể hiện phong độ cao tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 như Biên Phòng MB, Công an TPHCM (nam) và Hà Nội, Hóa chất Đức Giang (nữ) đã nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn.

Vào ngày 23-4, các trận đấu chính thức khởi tranh. “Giải Cúp Hùng Vương bao giờ cũng mang lại những cảm xúc lớn nhất với người hâm mộ bởi đây là cuộc tranh tài của các đội bóng hàng đầu. Thế nên, chúng tôi hiểu rằng không đội bóng nào muốn mất cơ hội vượt lên giành kết quả cao nhất”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có mặt trong phiên họp chuyên môn Cúp Hùng Vương 2026 bày tỏ.

Hiện tại, Ban tổ chức đã lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ để hỗ trợ trọng tài điều hành Cúp Hùng Vương 2026.

MINH CHIẾN