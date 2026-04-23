Đội nam Biên Phòng lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết Cúp Hùng Vương

HLV Trần Đình Tiền và các cầu thủ Biên Phòng MB đã giành chiến thắng nhẹ nhàng tại bán kết để lần thứ 4 liên tiếp có mặt trong chung kết Cúp Hùng Vương.

Đội Biên Phòng MB đã có chiến thắng dễ dàng tại trận bán kết. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận bán kết đầu tiên nội dung nam của Cúp Hùng Vương 2026 giữa Biên Phòng MB và Hà Nội được khép lại khi thời gian bước về gần nửa đêm ngày 23-4 tại Phú Thọ.

Dù giữ vai trò đương kim vô địch Cúp Hùng Vương, tuy nhiên, HLV Trần Đình Tiền và Ban huấn luyện vẫn yêu cầu từng vị trí trên sân phải giữ sự thận trọng và hạn chế tối đa sai sót trước các tay đập Hà Nội.

Bên kia mành lưới, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) đã nhập cuộc với sự thoải mái nhất. Họ quyết tâm hướng tới một chiến thắng để có cơ hội góp mặt chung kết Cúp Hùng Vương 2026. Dẫu vậy, diễn biến trên sân không làm hài lòng HLV và cầu thủ đội Hà Nội.

Ở ván đầu, các tay đập Biên Phòng MB đã chơi tập trung để mỗi khi bóng tới vị trí thuận lợi là Ngọc Thuân, Văn Hiệp hay Thế Khải, Duy Tuyến và ngoại binh Jakkrit Thanomnoi có các pha tấn công chính xác ghi điểm. Với sự chính xác trong dứt điểm, cầu thủ Biên Phòng MB giành chiến thắng 25/15.

Ván thứ 2, cầu thủ Hà Nội chơi khởi sắc hơn. HLV Hữu Trường điều chỉnh hàng trước và hàng sau giữ cự ly phù hợp đồng thời hàng chắn của đội Hà Nội bám chắn sát lưới. Trong ván này, mũi đánh Lý Văn Chường và ngoại binh Kuon Mom giúp đội Hà Nội chơi ngang ngửa trước Biên Phòng MB. Dẫu vậy, đội bóng thủ đô vẫn thua vào thời điểm quyết định với tỷ số 26/28. Ván thứ 3, khi tinh thần cầu thủ Biên Phòng MB lên cao, các miếng phối hợp chiến thuật đạt được độ chính xác cao từ đó đội bóng áo lính đã giành thêm chiến thắng 25/17.

Đội Biên Phòng MB có lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết Cúp Hùng Vương. Ảnh: MINH CHIẾN

Chung cuộc, đội Biên Phòng MB thắng 3-0 để lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở chung kết Cúp Hùng Vương. Họ đã có 3 lần vô địch liên tiếp các năm 2023, 2024, 2025. Đội Biên Phòng MB sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng để đọ sức tại chung kết Cúp Hùng Vương 2026.

MINH CHIẾN