Vượt qua đội Binh chủng Thông tin, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vào chung kết Cúp Hùng Vương 2026

Đội nữ Hà Nội lần đầu tiên góp mặt trận chung kết Cúp Hùng Vương sau khi thể hiện phong độ tốt tại trận bán kết.

Đội Binh chủng Thông tin và Hà Nội đã thi đấu trận bán kết đầu tiên Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Bán kết đầu tiên của Cúp Hùng Vương 2026 đã diễn ra tối ngày 23-4 tại Phú Thọ là cuộc so tài giữa nữ Hà Nội với Binh chủng Thông tin.

Ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) đã giành chiến thắng trước các cầu thủ áo lính Binh chủng Thông tin. Trong trận bán kết Cúp Hùng Vương 2026, 2 bên tiếp tục cống hiến cuộc so tài có chất lượng.

Đội hình của Hà Nội đã được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bố trí với những gương mặt tốt nhất và người giữ nhịp để thực hiện phối hợp chiến thuật là chuyền hai Vi Thị Yến Nhi. Cùng cầu thủ này, đội Hà Nội đưa ra sân Lê Thanh Thúy, Nguyễn Phương Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên và Ivana Vanjak.

Các tay đập nữ Hà Nội đã vận hành tốt chiến thuật do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đạo, từ đó áp đảo hoàn toàn đối thủ để vượt lên thắng trong 2 ván đầu tiên với điểm số 25/18 và 25/12.

Ván thứ 3 trở lại với sự khẩn trương của các cô gái áo lính Binh chủng Thông tin. HLV Phạm Văn Long tin tưởng chuyền hai Lâm Oanh phân phối bóng tốt cho các đồng đội.

Chính sự bình tĩnh của cầu thủ này giúp các đồng đội như Nguyễn Thị Phương cùng 2 ngoại binh Che Wenhan và Sun Jie đã chơi hứng khởi và có đường nét. Các pha tấn công của đội Binh chủng Thông tin khiến hàng chắn Hà Nội gặp khó khăn phòng thủ. Trước tình thế chuyền hai Yến Nhi bị bắt bài, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt buộc phải đưa cầu thủ Đinh Thị Vân vào thay thế.

Đội nữ Hà Nội (áo trắng) đã có chiến thắng quyết định tại bán kết. Ảnh: VFV

Gương mặt trẻ này đã chơi tự tin và tạo ra được nhiều tình huống phối hợp làm hàng chắn Binh chủng Thông tin bất ngờ. Ván đấu đã khép lại sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và đội Hà Nội vượt lên thắng 34/32.

Kết thúc trận bán kết, đội nữ Hà Nội thắng 3-2 qua đó lần đầu tiên giành quyền tham dự chung kết Cúp Hùng Vương. Họ sẽ gặp đối thủ là đội thắng trong trận bán kết Hóa chất Đức Giang – VTV Bình Điền Long An tại chung kết Cúp Hùng Vương 2026.

MINH CHIẾN