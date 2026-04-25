Lịch thi đấu chung kết Cúp Hùng Vương 2026

Đội Hà Nội sẽ thi đấu trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026 trong ngày 25-4. Ảnh: VFV

Tâm điểm của ngày tranh tài là trận chung kết giữa đội nữ Hà Nội và Hóa chất Đức Giang. Đây là lần đầu tiên, 2 đội bóng của thủ đô Hà Nội gặp nhau trong 1 trận chung kết giải đấu chính thức.

Vào lúc này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) và Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) cùng sở hữu các cầu thủ tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trong đội hình. Vì vậy, trận chung kết được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn. Tuy nhiên, đội nữ Hà Nội đang có lợi thế được thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đối thủ Hóa chất Đức Giang trước khi vào trận quyết định. Vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đảm bảo được thể lực để vào trận chung kết.

Đội Hà Nội và Hóa chất Đức Giang là 2 đội bóng đạt kết quả tốt nhất tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Do đó, trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026 được xem như chung kết sớm của mùa giải năm nay. Người hâm mộ tin rằng, cơ hội vượt lên giành chiến thắng giữa 2 đội bóng là 50-50. Trận chung kết nữ của giải sẽ diễn ra lúc 21 giờ tại Phú Thọ.

Trước đó, trận tranh hạng 3 nội dung nam sẽ được diễn ra giữa 2 đội Hà Nội và Thể Công Tân Cảng. Mỗi đội bóng có một mục tiêu khác nhau nhưng không bên nào muốn rời Cúp Hùng Vương 2026 mà không có thành tích. Do vậy, trận đấu này vẫn được chờ đợi sẽ có nhiều pha bóng đẹp cống hiến cho người hâm mộ. Trận đấu được tổ chức lúc 19 giờ.

Lịch thi đấu ngày 25-4:

19 giờ 00: Hà Nội – Thể Công Tân Cảng (Tranh hạng 3 nam)

21 giờ 00: Hà Nội – Hóa chất Đức Giang (Chung kết nữ)

MINH CHIẾN