Cúp Hùng Vương 2026: 2 trận chung kết nhiều giá trị chuyên môn

Giới chuyên môn sẽ có cơ hội được theo dõi 2 trận chung kết chất lượng tại giải đấu năm nay và những dự báo đều cho rằng cuộc giằng co để giành ngôi vô địch sẽ rất quyết liệt.

Đội nữ Hà Nội và Hóa chất Đức Giang có cơ hội đọ sức tại trận chung kết ở Phú Thọ. Ảnh; VFV

Chung kết Cúp Hùng Vương 2026 đã xác định 2 cặp đấu gồm Công an TPHCM – Biên Phòng MB (nam) và Hà Nội – Hóa chất Đức Giang (nữ). Trên thực tế, đây là 4 đội bóng thể hiện phong độ tốt nhất tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội) vừa qua do thế việc họ lọt vào trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026 là không bất ngờ.

Trong 4 đội bóng kể trên, 2 đội Biên Phòng MB và Hóa chất Đức Giang từng có những ngôi vô địch tại Phú Thọ.

Đội Biên Phòng MB từng vô địch Cúp Hùng Vương năm 2023, 2024, 2025 trong khi Hóa chất Đức Giang vô địch giải đấu này năm 2023. Tuy nhiên, cơ hội giành được thành tích cao của Công an TPHCM hay Hà Nội vẫn rất lớn bởi họ đang sở hữu đội hình có lực lượng cầu thủ chiều sâu chuyên môn.

Sau trận bán kết, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi rằng ông và cầu thủ nữ Hà Nội rất tập trung chuẩn bị cho trận chung kết. “Tôi đánh giá 4 đội nữ tham dự Cúp Hùng Vương 2026 đều là các đội mạnh của bóng chuyền Việt Nam. Do đó, không đội bóng nào được phép mất tập trung”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ. HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) cũng chia sẻ trước phóng viên sau trận bán kết rằng: “Chúng tôi thấy rằng tất cả các đội ở Cúp Hùng Vương 2026 đều có những cầu thủ tốt chuyên môn nên các trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn”.

Đội Biên Phòng MB và Công an TPHCM đã quá hiểu nhau trong những cuộc so tài gần đây. Ảnh: VFV

Hiện tại, 4 đội bóng vào chung kết Cúp Hùng Vương 2026 đang sở hữu những gương mặt nội binh tốt nhất làng bóng chuyền Việt Nam. Đội Biên Phòng MB vẫn tin tưởng vào các tay đập đã giữ phong độ ổn định thời gian qua như Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Văn Duy, Duy Tuyến, Thế Khải, Anh Tuấn trong khi đội Công an TPHCM sở hữu dàn cầu thủ nổi danh như Quốc Duy, Văn Đức, Quốc Dư, Văn Tiên, Trọng Nghĩa, Trung Trực…

Với 2 đội bóng nữ của chung kết Cúp Hùng Vương 2026, nhiều nội binh nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả như Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến (Hóa chất Đức Giang), Như Quỳnh, Khánh Đang, Thanh Thúy, Ánh Thảo, Yến Nhi, Nguyễn Thị Uyên, Phương Quỳnh (Hà Nội).

Dù vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi các pha bóng có chất lượng cao từ các ngoại binh mang lại để làm nên các trận chung kết giằng co. Cả 4 đội bóng dự chung kết giải năm nay đều tăng cường ngoại binh.

Với quy định không giới hạn cầu thủ ngoại được ra sân trong cùng 1 thời điểm, nhiều đội bóng có cơ hội đưa đội hình 2 ngoại binh thi đấu để mang đến sức hấp dẫn cho các trận so tài.

Về chuyên môn, đội Hà Nội và Hóa chất Đức Giang đã gặp nhau tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 nên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Hữu Hà hiểu được đâu là điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ.

Ngoại binh là người quyết định các điểm số quan trọng. Ảnh: VFV

Đội Biên Phòng MB và Công an TPHCM đã so kè chuyên môn cùng nhau trong 2 năm trở lại đây. Mỗi trận đấu giữa họ đều tạo nên sự kịch tính về chuyên môn. Và trên hết, khán giả là người được hưởng lợi bởi họ sẽ chứng kiến những pha bóng đẹp về chuyên môn.

MINH CHIẾN