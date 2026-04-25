HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Hà Nội lần đầu tiên vô địch Cúp Hùng Vương 2026

Tối ngày tranh tài 25-4 tại Phú Thọ, trận chung kết nữ đã diễn với các cuộc giằng co và chiến thắng đã nghiêng về thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Đội nữ Hà Nội đã thi đấu tốt tại Cúp Hùng Vương 2026

Đông đảo khán giả đã có mặt tại nhà thi đấu để theo dõi trận chung kết nội dung nữ giữa Hà Nội và Hóa chất Đức Giang. Việc lọt tới trận cuối cùng cũng là mục tiêu từng Ban huấn luyện đề ra.

Tại ván thứ nhất , cầu thủ Hà Nội chơi chủ động để có những áp đảo nhất định. Tại ván này, chủ công Vi Thị Như Quỳnh cùng đồng đội của đội nữ Hà Nội vượt lên giành chiến thắng.

Ván thứ 2 tình thế cũng không thay đổi. Các miếng phối hợp của đội Hà Nội vẫn giữu dước tính ổn định. Ván này kết thúc với tỷ số 25/18 cho đội Hà Nội. Tại ván thú 3, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà tiếp tục gặp khó khăn. Ván này, đội Hà Nội thắng 25/19.

Chiến thắng áp đảo tại trân chung kết giúp đội nữ Hà Nội thắng chung cuộc 3-0. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ trước truyền thông: “Cuộc cạnh tranh Cúp Hùng Vương 2026 rất căng thằng nhưng đội bong của chúng tôi xác định có kết quả tốt nhất”.

Tại trận đấu sớm, đội Thể Công Tân Cảng thắng Hà Nội 3-0 để có vị trí nhóm đầu Cúp Hùng Vương 2026. Trên thực tế, các đội bóng tham dự Cúp Hùng Vương đều sở hữu tay đập hàng đầu. Vì vậy, mỗi cuộc thi đấu đều có kết quả.

MINH CHIẾN