Lịch thi đấu chung kết Cúp Hùng Vương 2026

Hôm nay 26-4, Cúp Hùng Vương 2026 sẽ khép lại với các trận đấu cuối cùng và người hâm mộ sẽ có cơ hội được theo dõi cuộc so tài hấp dẫn tại nội dung nam.

Đội nam Công an TPHCM sẽ thi đấu trận chung kết nội dung nam vào tối ngày 26-4. Ảnh: VFV

Ngày cuối của Cúp Hùng VƯơng 2026 sẽ có trận tâm điểm chung kết nội dung nam giữa Công an TPHCM và Biên Phòng MB.

Trong 2 mùa giải qua, 2 đội bóng đã có những cuộc so kè quyết liệt về chuyên môn. Năm ngoái, Biên Phòng MB và Công an TPHCM đã gặp nhau tại chung kết Cúp Hùng Vương 2025. Khi đó, các tay đập áo lính Biên Phòng đã vượt lên để giành chiến thắng và giữ cúp vô địch.

Sau 1 năm, 2 đội bóng đã có sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất để thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và Cúp Hùng Vương 2026. Giới chuyên môn vẫn nhận định trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026 sẽ diễn ra với thế ngang bằng. Tuy nhiên, đội Công an TPHCM có phần nhỉnh hơn bởi HLV Nguyễn Văn Hạnh sở hữu 2 ngoại binh Martin Licek, Ali Haghparast trong khi đội Biên Phòng MB chỉ đăng ký 1 ngoại binh.

Dẫu vậy, diễn biến trên sân và bản lĩnh của từng cầu thủ sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Với cuộc đọ sức tại chung kết nam, đội bóng nào giành chiến thắng cũng xứng đáng bởi họ có sự chuẩn bị chuyên môn tập trung nhất thời gian qua. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 21 giờ.

Cũng tại ngày cuối của giải đấu, trận tranh hạng 3 nội dung nữ là cuộc đọ sức giữa Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An. Dù không còn mục tiêu vô địch nhưng cả 2 đội bóng đều muốn có kết quả tốt tại trận đấu cuối cùng này.

Lịch thi đấu ngày 26-4

19 giờ 00: Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An (Tranh hạng 3 nữ)

21 giờ 00: Biên Phòng MB – Công an TPHCM (Chung kết nam)

MINH CHIẾN