Ngoại binh Ali Haghparast sẽ khó trở lại thi đấu cho đội Công an TPHCM ở vòng 2

Ngoại binh Ali Haghparast vừa rời Việt Nam sau khi thi đấu thành công cùng đội nam Công an TPHCM tuy nhiên sẽ tới thi đấu tại Hy Lạp.

Theo thông tin mới nhất, Ali Haghparast ký hợp đồng thi đấu cho đội Paniónios GSS tại giải vô địch quốc gia Hy Lạp. Điều này đồng nghĩa, chủ công người Iran gần như không thể trở lại Việt Nam vào tháng 10 để thi đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Vòng 2 của giải năm nay sẽ được tổ chức trên sân nhà của đội nam Công an TPHCM.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, Ali Haghparast là ngoại binh ghi điểm nhiều nhất trong các tay đập đã góp mặt tranh tài. Tay đập này là cầu thủ Iran đầu tiên thi đấu tại giải vô địch quốc gia ở Việt Nam. Phong độ cao của Ali Haghparast đã giúp đội nam Công an TPHCM giữ nhì bảng tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Nối tiếp sau đó, tay đập này đã thi đấu Cúp Hùng Vương 2026 ở Phú Thọ và cùng đội Công an TPHCM vô địch. Đội bóng đã vượt qua đối thủ Biên Phòng MB tại trận chung kết. Đây là ngôi vô địch đầu tiên của đội nam Công an TPHCM ở 1 giải đấu chính thức kể từ khi thăng hạng vào năm 2025.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hạnh và đội bóng đã thuê tăng cường 2 ngoại binh gồm Martin Licek (CH Séc), Ali Haghparast (Iran).

Theo kế hoạch, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức vòng 2 giải năm nay từ ngày 28-10 tới 8-11. Sau giải đấu, các đơn vị tham dự môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ chuẩn bị lực lượng tiếp tục tranh tài. Đại hội không cho phép các đội bóng được đăng ký ngoại binh tham gia thi đấu.

MINH CHIẾN