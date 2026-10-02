Các môn khác

Từ lời trăn trối của bà nội đến HCV ASIAD 20

SGGPO

Võ sĩ judo Huh Mimi đã thực hiện tâm nguyện cuối đời của bà nội khi giành huy chương vàng judo cho Hàn Quốc tại ASIAD 20.

Huh Mimi (thứ 2 từ trái) giành HCV judo cho Hàn Quốc. Ảnh: THX
Huh Mimi (thứ 2 từ trái) giành HCV judo cho Hàn Quốc. Ảnh: THX

Một lời trăn trối của bà nội đã đưa Huh Mimi từ Nhật Bản trở về khoác áo Hàn Quốc. Năm năm sau, cô gái 24 tuổi bước lên đỉnh ASIAD 20 với tấm HCV và lời cảm ơn dành cho người đã thay đổi cuộc đời mình.

Sinh ra tại Nhật Bản năm 2002, có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Nhật Bản, và vào năm 2021, Huh Mimi đã đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời sau khi bà nội cô trăn trở muốn cháu gái thi đấu cho quê hương Hàn Quốc. Sau khi kết thúc sự nghiệp judo tại Nhật Bản, Huh Mimi đã tỏa sáng trên đấu trường quốc gia và quốc tế với lá cờ Hàn Quốc trên ngực, nổi lên như một ngôi sao mới của thể thao Xứ sở kim chi.

Huh Mimi đã giành chức vô địch judo thế giới năm 2024 ở hạng cân -57 kg nữ, trở thành nữ vận động viên Hàn Quốc đầu tiên giành chức vô địch thế giới sau 29 năm. Cô sau đó đã giành HCB tại Thế vận hội Paris 2024, trước khi giành HCV tại ASIAD 20 - cũng là tấm HCV đầu tiên của Hàn Quốc sau 2 ngày thi đấu đầu tiên của môn judo, nơi chứng kiến Nhật Bản vượt trội với 5 tấm HCV sau 9 nội dung.

“Tôi muốn cảm ơn bà nội của mình. Nếu không có những lời trăn trối cuối cùng của bà, tôi đã không thể thi đấu cho Hàn Quốc”, Huh Mimi nói sau khi đánh bại Terbish Ariunzaya của Mông Cổ trong trận chung kết hạng cân -57kg nữ. “Tôi rất hạnh phúc và tôi muốn nói lời cảm ơn bà”.

Huh Mimi cho biết cô đã học thuộc lời bài quốc ca Hàn Quốc để có thể hát theo trong lễ trao huy chương, điều mà cô đã cố gắng làm tại Thế vận hội Paris 2024 nhưng không thành công sau khi giành được HCB: “Tôi đã học thuộc lời bài quốc ca từng chữ một. Tôi nhớ rất rõ và tôi sẽ hát theo bài quốc ca trong buổi lễ”.

Tiếp theo, Huh Mimi cho biết cô sẽ tập trung vào nội dung đồng đội hỗn hợp sắp tới dự kiến ​​diễn ra vào ngày 2-10, cũng như Thế vận hội Los Angeles 2028. “Mục tiêu cuối cùng của tôi là một HCV Olympic”, Huh Mimi nói. “Nhưng cuộc thi tại Đại hội Thể thao châu Á của tôi vẫn tiếp tục. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để giành HCV ở nội dung đồng đội”.

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LINH SƠN

Từ khóa

ASIAD 20 Huh Mimi Bà nội Hàn Quốc

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